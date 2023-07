„Muss es so weit kommen?“ Freie Wähler Gammelsdorf wollen beim Thema „Tempo 30“ hartnäckig sein

Von: Nico Bauer

Teilen

Die Freien Wähler Gammelsdorf wollen sich weiter stark machen für Tempo 30 im Bereich des Kindergartens. (Symbolbild) © Christian Ohde/IMAGO

Gammelsdorfs Freie Wähler vertrauen weiter auf Frontmann Uwe Penner. Der wiedergewählte Vorsitzende gab sich nun kämpferisch und bekräftigte die örtlichen Ziele.

Gammelsdorf – Uwe Penner ist ein bekanntes Gesicht bei den Freien Wählern im Landkreis Freising. Kaum eine Delegiertenversammlung findet ohne ihn statt – und das wird auch so bleiben: Der Ortsvorsitzende der Freien Wähler in Gammelsdorf wurde einstimmig wiedergewählt.

Überhaupt waren die Neuwahlen des Ortsverbands eine wenige Minuten dauernde Formalie. Uwe Penner (1. Vorsitzender), Bernhard Lochinger (2. Vorsitzender), Wilhelm Wallhöfer (Schatzmeister) und Adolf Lochinger (Schriftführer) bilden die Führungsmannschaft der Freien Wähler vor Ort. „Uwe, du bist hier der Motor, der auch die anderen mitzieht“, lobte der die Wahl leitende Landtagsabgeordnete Benno Zierer. Er danke der Gruppierung, dass man auch in der Unterzahl mit drei Gemeinderatssitzen die Heimat aktiv mitgestalte.

Die Führung der Freien Wähler wurde neu gewählt: (v. l.) Landtagsabgeordneter Benno Zierer mit Uwe Penner, Bernhard Lochinger, Wilhelm Wallhöfer und Adolf Lochinger. © Bauer

Tempo 30 gefordert

Der alte und neue Ortsvorsitzende Uwe Penner hat auch weiterhin große Ziele. Er denkt über ein Bürgerbegehren für den Freibad-Standort nach und möchte außerdem mithelfen, dass die Gemeinde endlich Tempo 30 an der Kreisstraße auf Höhe des Kindergartens erreicht. „In Buch am Erlbach gibt es die genau gleiche Situation und dort geht es doch auch“, sagte Penner. Landratsamt und Polizei lehnen die Anträge jedoch bislang vehement ab. Der FW-Vorsitzende wurde in der Versammlung deutlich: „Muss es so weit kommen wie in Giggenhausen? Dort wurde beim Weihnachtsmarkt eine ältere Dame angefahren und schwer verletzt. Jetzt geht es auf einmal und man kann Tempo 30 einrichten.“ In Gammelsdorf gehe es um die Sicherheit der Kinder und deshalb werde man in Diskussionen mit den Behörden nicht locker lassen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

In seinem Rechenschaftsbericht erklärte Penner, dass der Ortsverband dank zwei Neuaufnahmen auf nun 13 Mitglieder gewachsen sei. Und er zeigte die Initiativen für die Kommunalpolitik auf. So wollte man E-Ladesäulen in der Ortsmitte erreichen, bekam aber keine Mehrheit. Den dann gewählten Standort am Sportheim sieht der Frontmann der Freien Wähler kritisch. Nach der Schließung des örtlichen Edeka-Markts richtete man außerdem für ältere Menschen einen Bringdienst ein. „Ein- bis zweimal pro Woche bekommen wir einen Anruf und kaufen für die Bürger ein“, berichtete Penner.

Radweg in Arbeit

Zu der unendlichen Geschichte der Gemeinde mit dem Radweg von Gammelsdorf nach Reichersdorf konnte er hingegen nicht viel sagen. Uwe Penner erklärte lediglich, dass die Gespräche laufen würden und er zeigte sich zuversichtlich, dass die Realisierung auf absehbare Zeit möglich sei. Der Prozess befinde sich in Bewegung.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.