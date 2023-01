Fulminanter Faschingsauftakt: Narrhalla Gammelsdorf begeistert mit ihrer Show

Von: Nico Bauer

Tosenden Applaus gab es für die Gardemädels der Narrhalla Gammelsdorf, die bei der Inthronisation einen gelungenen Gardemarsch präsentierten. © Bauer

Mit einer fulminanten Inthronisation hat sich die Narrhalla Gammelsdorf nach der Corona-Pandemie zurückgemeldet. Die Faschingshochburg machte ihrem Ruf am Samstagabend alle Ehre.

Gammelsdorf – Eröffnet wurde der Inthronisationsball vom Kinderhofmarschall sowie der Kindergarde und den Showkids. Die neue Prinzessin Theresa Vilser hatte als Trainerin der Jüngsten ganze Arbeit geleistet. Der ältere Nachwuchs in der Gruppe „Young Revolution“ hatte einen fulminanten ersten Auftritt der Saison. Mit mehreren Hebefiguren berührten die Jugendlichen gefühlt schon einmal das Dach der bebenden Turnhalle.

Eine grandiose Show mit tollen Hebefiguren präsentierte die Jugendgruppe „Young Revolution“. © Bauer

Zur Inthronisation des neuen Prinzenpaares marschierte die Garde mit Degen in den Saal und zeigte wieder perfekt inszenierte Choreographien. Mit dem Prinzenpaar Theresa IV. (Vilser) und Engelbert I. (Ostermeier) wurden zwei seit Jahren im Gammelsdorfer Fasching aktive Persönlichkeiten auf den Thron gehoben, und durch den in Grünberg lebenden Ostermeier hat nun auch die Gemeinde Rudelzhausen einen Faschingsprinzen. Prinz Engelbert zeigte in seiner Antrittsrede dann auch, dass er nicht auf den Mund gefallen ist. In Richtung seines Vaters machte er die Ansage, dass ihm dieser als Seniorchef in der heimischen Kfz-Werkstatt in den kommenden Wochen öfters freie Tage genehmigen müsse. Und den Elferräten von Gammelsdorf, auch heuer den wohl lautstärksten Elfern im Landkreis, versprach der Prinz, „dass ich euch ein paar neue Tanzschritte beibringe“. Beim perfekten Prinzenwalzer zu Musik von Lady Gaga ließ er den markigen Worten dann auch Taten folgen.

Einen tollen Walzer legten Prinzessin Theresa IV. (Vilser) und Prinz Engelberg I. (Ostermeier) aufs Parkett. © Bauer

Ein Versprechen der anderen Art gab es von der scheidenden Prinzessin Veronika Wagensonner, die heuer neben Ramona Trostl und Teresa Ostermeier eine von drei Hofdamen ist. Die Prinzessin der zwei Corona-Jahre begleitet nun das neue Prinzenpaar und versprach auch Unterstützung, wenn es an der Bar einmal härter werde.

Die 2020 gewählte Bürgermeisterin Raimunda Menzel durfte erstmals vor mehreren hundert Gästen den Rathausschlüssel an das Prinzenpaar übergeben und fühlte sich sichtbar wohl auf der närrischen Bühne. Und sie gab den Schlüssel gerne ab: „Bei einer Steuerfachangestellten und einem Selbständigen ist die Gemeindekasse in guten Händen. Vielleicht sind am Ende des Faschings dann ja sogar ein paar Euro mehr in der Gemeindekasse.“

Beste Stimmung herrschte in der proppevollen Turnhalle, als die Elferräte der Narrhalla Gammelsdorf einzogen. © Bauer

Zweimal Heimspiel

In diesem Fasching hat die Narrhalla Gammelsdorf zwei Heimspiel-Wochenenden. Am Freitag und Sonntag, 13. und 15. Januar, richtet man die Quicky-Party und den Seniorennachmittag aus. Das nächste Doppelpack gibt es dann am Freitag und Sonntag, 3. und 5. Februar, mit dem Narrhallaball und dem Kinderball. Andere Veranstalter, die von der Gammelsdorfer Narrhalla besucht werden, dürfen sich jetzt schon auf eine grandiose Show freuen – und auf beste Stimmung seitens der Aktiven.

