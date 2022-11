Narrhalla Gammelsdorf präsentiert neues Prinzenpaar: Zwei Faschingsroutiniers erklimmen den Thron

Von: Nico Bauer

Neues Herrscherpaar der Gammelsdorfer Narren: Theresa IV. und Englbert I. wurden beim Weinfest präsentiert. © Bauer

Gammelsdorfs neue Regenten heißen Theresa Vilser und Englbert Ostermeier: Das Prinzenpaar der Narrhalla wurde jetzt beim Weinfest präsentiert.

Gammelsdorf – Der Weg zum neuen Gammelsdorfer Prinzenpaar führte Florian Götz durch die ganze Halle: Beim Weinfest der Narrhalla am Freitag schaute sich der Präsident der Faschingsfreunde die Gäste genau an, gab einige gewagte Kommentare ab und leitete humorvoll die finale Phase ein, bevor das neue Prinzenpaar vorgestellt wurde.

Die frechen Kommentare sorgten für Schnappatmung und auch bei der Bewerbung von zwei jungen Männern als Prinzenpaar wurde die Erleichterung nicht wesentlich größer. Also wählte man doch das Logische: Mit Theresa Vilser (Theresa IV. von Steuerrecht und Degengefecht) und Englbert Ostermeier (Englbert I. von Hondavertrieb und Zweiradantrieb) bilden zwei Granden der Narrhalla das Prinzenpaar im Fasching 2023.

Bewerbung als Männer-Prinzenpaar: Lukas Leitsch (l.) und Max Detterbeck zeigten eine Tanzeinlage samt Handkuss. © Bauer

Theresa Vilser stammt aus der Nachbargemeinde Bruckberg (Kreis Landshut), lebt derzeit aber in Gammelsdorf und ist mittlerweile nach verschiedenen Ämtern aufgestiegen zur Trainerin der großen Garde. Die 25-Jährige tanzte von 2014 bis 2018 selbst in der Gruppe, trainierte ab 2019 die Kindergarde und seit 2022 nun die Großen. Die in Freising arbeitende Steuerfachangestellte ist auch familiär „vorbelastet“, weil schon ihre Mutter Christine in der Gammelsdorfer Garde tanzte und Tante Claudia einst Prinzessin war.

Englbert Ostermeier bekam den maximalen Ritterschlag, als Nicht-Gammelsdorfer das höchste Ehrenamt zu bekommen. Der 26-jährige Kfz-Meister lebt in Grünberg in der Gemeinde Rudelzhausen. Mittlerweile ist er seit sechs Jahren bei der Narrhalla aktiv und derzeit Vorsitzender des Ehrenrats. Als Aktiver der Gammelsdorfer Showtanzgruppe hat er auch tänzerisch seine Befähigung für das Prinzenpaar bereits hinreichend unter Beweis gestellt.

15 richtige Zettel

Bei der Narrhalla Gammelsdorf ist es gute Tradition, dass bei einem Ratespiel die Besucher des Weinfests tippen dürfen, wer nachts um 11.11 Uhr vorgestellt wird. Diesmal gab es insgesamt 15 richtige Zettel, was schon beachtlich ist. Die bekannten Persönlichkeiten der Narrhalla erschienen vielen als gleichermaßen logische wie gute Wahl.

Gute Tradition ist auch das volle Haus. Zum Weinfest mit der Vorstellung des Prinzenpaars war die Turnhalle am Sportgelände bis auf den letzten Platz gefüllt. Nach zwei Jahren Corona-Absage hatte Gammelsdorf so richtig Lust, endlich wieder in einer der Landkreis-Faschingshochburgen Party zu machen.

