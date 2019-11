Jubel kannte keine Grenzen: Narrhalla Gammelsdorf präsentiert Prinzenpaar für 2020

Die Narrhalla Gammelsdorf ist in die neue Saison gestartet. Um das Prinzenpaar zu präsentieren, hat sich die Faschingshochburg einiges einfallen lassen.

Gammelsdorf – Erst kam die Show und dann des Rätsels Lösung: In alter Tradition hat sich die Narrhalla Gammelsdorf wieder einiges einfallen lassen, um die Bürger der Faschingshochburg auf das neue Prinzenpaar hinzuführen. Diesmal brauchte es dafür die Show „The Masked Prinzenpaar“. Am Ende standen Veronika Wagensonner und Tobias Kellner als das neue Traumpaar des Faschings 2020 auf der Bühne.

Bei der Auswahl darf nix schiefgehen

Im Rahmen der bunten Show stellten sich vier verschiedene Prinzenpaare mit insgesamt neun Personen vor und redeten, sangen oder tanzten. Das ganze wurde optisch garniert mit Hendl-, Zwergerl- oder venezianischen Masken. Und weil bei der Auswahl des Gammelsdorfer Prinzenpaars nichts schief gehen darf, bildete das Narrhalla-Präsidium auch gleich die streng-coole Jury, die ihre Bewertungen am Ende dem Notar Dr. Fleischbeschauer übergab. Es hatte eben alles seine Ordnung.

+ Sie regieren die Gammelsdorfer Narren: das neue Prinzenpaar Veronika Wagensonner und Tobias Kellner. © Bauer Zum Finale der Show stand dann das neue Prinzenpaar für die bevorstehende Faschingssaison auf der Bühne – und wie jedes Jahr beim Lüften des Geheimnisses kannte der Jubel keine Grenzen. Prinzessin Veronika Wagensonner musste man auch nicht wirklich vorstellen, denn sie ist schon lange eine Persönlichkeit der Narrhalla Gammelsdorf. Die 23-Jährige aus Peterswahl geht nun bereits in die sechste Faschingssaison. Von 2013 bis 2016 tanzte sie erst in der Garde und 2017 dann in der Showtanzgruppe. Seit 2018 ist die neue Prinzessin Trainerin der großen Garde. Die gelernte Immobilienkauffrau studiert aktuell im fünften Semester Betriebswirtschaft in Regensburg und ist im Fasching familiär vorbelastet. Ihr Vater Michael war 1987 schon Prinz und regierte mit Sieglinde Schranner (jetzige Cimander). Als „Veronika I. von Studentenleben und Gardedegen“ setzt sie nun die Familientradition fort.

Inthronisation steht nun an

Tobias Kellner, den viele „Berma“ nennen, ist 27 Jahre alt und kommt aus Berghof. Er arbeitet als Versorgungstechniker in einem Planungsbüro in Geisenhausen und hilft nebenbei auf dem heimischen Hof mit. Sein Titel im Fasching: „Prinz Tobias I. von Gebäudeplan und Feueralarm“. Wie seine Prinzessin geht auch der langjährige Elferrat jetzt in seinen sechsten Fasching. Und auch hier besteht eine familiäre Vorgeschichte: Vater Martin war Elferrat, Schwester Veronika tanzte in der Garde und Bruder Martin junior gehörte dem Elferrat der benachbarten Narrhalla Mauern an.

Das Geheimnis des Prinzenpaars ist nun gelüftet und als Teil 2 des Faschingsauftakts steht die Inthronisation am Samstag, 4. Januar, ab 19.30 Uhr in der Turnhalle an. Dann übernimmt das Paar offiziell die Regentschaft und die Show der neuen Saison wird erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

