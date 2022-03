Begehrtes Neubaugebiet: Große Resonanz auf „Gammelsdorfer Modell“

Von: Nico Bauer

16 von 36 Parzellen stehen im Neubaugebiet „Reithmeyer Feld“ in Gammelsdorf noch zur Verfügung. © Bauer

Die Vergabe der gemeindlichen Grundstücke im Gammelsdorfer Baugebiet „Reithmeyer Feld“ ist zur Hälfte abgeschlossen. Der Bedarf kann wohl gut gedeckt werden.

Gammelsdorf – Bei der jüngsten Grundstücksvergabe ging es um soziale Gesichtspunkte. Die Bewerber mussten ihre wirtschaftlichen Verhältnisse klar offenlegen. Unter sechs Bewerbungen wurden drei kleinere Bauparzellen vergeben, aber nur ein Gammelsdorfer Bürger war dabei. Dies zeigt, dass es in der eigenen Gemeinde für das soziale Modell eher keinen Bedarf gibt.

Gammelsdorfer Modell

Ganz anders ist die Resonanz auf das sogenannte „Gammelsdorfer Modell“, welches Bauland für Einheimische ermöglicht, aber eben auch für in örtlichen Vereinen engagierte Personen. Hier gab es um die 30 Bewerbungen für 15 Grundstücke. Darunter waren einige Menschen, die in Gammelsdorf aufgewachsen sind und nun die Chance nutzen wollen, wieder in die Heimat zurückzukehren. Die große Nachfrage beim Gammelsdorfer Modell zeigt den Bedarf.

Die Überlegung

Aktuell werden zwei Gemeindegrundstücke auf dem freien Markt veräußert. Dann stehen noch 16 von 36 Parzellen offen. Der Gemeinderat wird sich die Karten legen müssen, was mit den Bauplätzen noch geschehen soll. Bürgermeisterin Raimunda Menzel kann sich zum Beispiel gut vorstellen, mit dem Gammelsdorfer Modell in eine neue Runde zu gehen. Aber diese Überlegung müsse demnächst im Gremium besprochen werden.

