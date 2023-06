Nötigung durch Hupen: Radler stürzt nach rätselhaften Attacken von Autofahrer

Teilen

Zeugen für den Vorfall bei Bruckberg sucht jetzt die Moosburger Polizei. © Symbolbild/Rene Ruprecht/Dpa

Mysteriöse Hup-Attacken musste ein Radfahrer zwischen Bruckberg und Gammelsdorf über sich ergehen lassen. Am Ende stürzte er - und der Pkw-Fahrer flüchtete.

Gammelsdorf/Bruckberg - Ein Gammelsdorfer (20) war am Freitag gegen 14 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Kreisstraße von Bruckberg nach Gammelsdorf unterwegs. Bei Schlaghäusel fuhr ein weißer Pkw dicht auf ihn auf und hupte. Da das Auto immer knapper aufschloss, hielt der Radler, so die Polizei in ihrem Bericht, schließlich am rechten Fahrbahnrand an, um dem Pkw das Vorbeifahren zu ermöglichen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Dabei hupte der Autofahrer erneut, wodurch der 20-Jährige sich so erschrak, dass er in ein Feld stürzte. Hierbei verletzte sich der junge Mann leicht, zudem wurde das Fahrrad beschädigt. Die PI Moosburg sucht nun Zeugen des Vorfalls, die gebeten werden, sich unter (0 87 61) 3 01 80 zu melden.

ft