Posselt (CSU) warnt in Gammelsdorf: „Putin will ein Eurasien bis Lissabon“

Von: Andreas Beschorner

Auftakt für die „Gammelsdorfer Gespräche“ mit (v. l.) Staatsminister Florian Herrmann, Manuel Mück (Fraktionsvorsitzender Kreistag), Raimunda Menzel (Bürgermeisterin Gammelsdorf), Bernd Posselt, MdB Erich Irlstorfer und der CSU-Ortsvorsitzende Konrad Weinzierl. © Beschorner

Bei den ersten Gammelsdorfer Gesprächen hat Europapolitiker Posselt vor einer „Zersetzung Europas“ gewarnt. Das nämlich sei das Ziel Putins.

Gammelsdorf – Er ist, so sagte CSU-Bundestagsabgeordneter Erich Irlstorfer, „einer, der was zu sagen hat“, einer, „der Basiswissen hat“: Bernd Posselt, bis 2014 20 Jahre lang Mitglied des EU-Parlaments und seit Langem als Präsident der Paneuropa-Union Deutschland aktiv. Mit Posselt startete Irlstorfer am Sonntag die Serie der „Gammelsdorfer Gespräche“, die zur festen Einrichtung werden sollen.

Thema der Premiere: Putin und der Ukraine-Krieg. Dass Posselt als ausgewiesener Kenner der europäischen Außenpolitik etwas zu sagen habe, war keine Übertreibung. 1999 habe er, so berichtete Posselt, schon die erste Rede gegen Wladimir Putin im Europaparlament gehalten, da sei der noch gar nicht russischer Präsident gewesen. Posselt ging weit zurück in die Geschichte, die Ende der 80er-Jahre begann.

Ziel Putins sei eine „Zertrümmerung Europas“

Vor allem die Charta von Paris aus dem Jahr 1990, bei der auch Russland unterschrieben habe, dass die Grenzen aller Mitgliedsstaaten unverletzlich seien, und das Budapester Memorandum von 1994, in dem Russland die Grenze der Ukraine „garantiert“, hob Posselt hervor. Und dann die spannende Frage: „Was will Putin eigentlich?“ Die Antwort: Ziel Putins sei die Wiederherstellung „einer Art Sowjetunion“ und die „Zertrümmerung Europas“, um danach ein von Russland gelenktes Eurasien von Wladiwostok bis Lissabon zu errichten.

Alle Kräfte, die die Zersetzung Europas anstrebten – ob nun rechts- oder linksradikal – würden von Putin unterstützt, so Posselt: „Das Einzige, das ihn interessiert: Es muss antieuropäisch sein.“ Posselts Fazit: „Wenn wir die Ukraine unterstützen, ist das nacktes Eigeninteresse.“ Als Konsequenz dieser Bestrebungen des russischen Präsidenten forderte Posselt den Aufbau einer gemeinsamen europäischen Außen- und Sicherheitspolitik, eine europäische Energieunion, und dass Europa künftig wieder mehr Nahrung aus den eigenen Böden gewinnen sollte.

Minister Florian Herrmann warnt: Die westliche Lebensweise soll zerstört werden

Diese Einschätzung teilte Staatsminister und Stimmkreisabgeordneter Florian Herrmann: Es gehe im Ukraine-Krieg wahrlich nicht um einen kleinen Konflikt. Ziel Putins sei es eindeutig, „unsere westliche Lebensweise zu zerstören und eine eurasische Union zu errichten.“ Weil es ja schließlich „Gammelsdorfer Gespräche“ hieß, durften die fast 70 Gäste dann „alles fragen“, betonte Irstorfer.

Da war beispielsweise Renate Neuling, die davor warnte, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, so Neuling wörtlich, einen Heiligenschein oder gar den Friedensnobelpreis zu verleihen. Den müsse man sich schon auch „genau anschauen“. Irlstorfer sagte, er nehme die Propaganda beider Kriegsparteien schon wahr, schließlich sterbe im Krieg die Wahrheit immer als erstes, er kenne aber auch die Fakten. Posselt stellte klar: Der Einmarsch Russlands sei laut Völkerrecht eindeutig ein Angriffskrieg. Und noch etwas hielt er Neuling entgegen: „Es wird mit Putin und seinem Regime keinen Frieden geben.“

Die Bedrohung wird noch lange andauern

Die Nachfrage von Neuling, ob Posselt denn wenigstens bestätigen könne, dass Putin stets ein zuverlässiger Energielieferant gewesen sei, beantworte der 66-Jährige so: „Nein.“ Und: „Wir müssen noch lange Zeit mit der Bedrohung aus dieser Richtung leben.“ Posselt wusste selbst, dass das kein sehr ermutigendes Schlusswort der 1. Gammelsdorfer Gespräche am Sonntagvormittag bei Schuxn, Kirtanudeln und Weißbier gewesen sei.

