Umgestürzter Baum sorgt für Blackout in Gammelsdorf: THW hilft mit Notstromaggregat

THW-Einsatzkräfte sind am Mittwochabend in den nördlichen Landkreis Freising geeilt, wo ein umgestürzter Baum die Stromversorgung lahmgelegt hatte.

Freising – Stundenlang ohne Strom waren etliche Bewohner im Gemeindebereich Gammelsdorf am Mittwochabend. Wegen eines umgestürzten Baums war die öffentliche Energieversorgung am Mittwoch gegen 17 Uhr zusammengebrochen. Das THW rückte an. Der Einsatz des Technischen Hilfswerks zog sich bis in die Nacht.

Wie der Freisinger THW-Ortsbeauftragte Michael Wüst mitteilte, konnten die Bayernwerke als Strombetreiber die Reparatur nicht auf die Schnelle bewerkstelligen. Insgesamt 21 Einsatzkräfte in Blau eilten gegen 19 Uhr zum Einsatzort. Im Schlepptau hatte die Truppe unter der Führung des THW-Zugführers Marco Eisenmann das Hilfeleistungsmodul „Notstrom“, das über zwei Netzersatzanlagen mit 250 kVA und 61 kVA Leistung verfügt.

+ Unter Strom: 21 Einsatzkräfte des THW arbeiten stundenlang daran, die Energieversorgung in Gammelsdorf wiederherzustellen. © THW

Investition in Notstromaggregat hat sich gelohnt

In Zusammenarbeit mit dem Stromversorger banden die THW-Elektro-Fachkräfte zunächst das große Aggregat in die Stromverteilung von Gammelsdorf ein, das kleinere wurde in dem ebenfalls betroffenen Ortsteil Rehbach integriert. In beiden Fällen floss der Strom daraufhin wieder.

Während das große Aggregat nach der erfolgreichen Reparatur durch die Bayernwerke noch in der Nacht wieder aus dem Netz genommen werden konnte, wird das kleinere voraussichtlich für mehrere Tage die Energieversorgung für Rehbach sicherstellen, bis auch dort die Verbindungen wiederhergestellt sind. Mit Hilfe einer mobilen Feldtankstelle werden die Einsatzkräfte das kleinere Aggregat in den kommenden Tagen vor Ort betanken.

Kurz vor Mitternacht rückten die Einsatzkräfte wieder ab – müde, aber zufrieden, wie Wüst berichtet: „Die Investition des Landkreises in das Notstromaggregat hat sich bewährt.

