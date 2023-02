Vier Schwerverletzte nach Unfall bei Gammelsdorf - Bereich gesperrt, zwei Hubschrauber im Einsatz

Von: Armin Forster

Ein Polizei- und ein Rettungshubschrauber wurden am Donnerstagmorgen zu einem Unfall in der Gemeinde Gammelsdorf gerufen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmorgen südlich von Gammelsdorf ereignet. Insgesamt sechs Personen mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Gammelsdorf - Das Unglück ereignete sich noch in der morgendlichen Dunkelheit: Am Donnerstag gegen 6.20 Uhr war ein 60-jähriger Landshuter mit seinem Fiat Panda von Rehbach (Gemeinde Gammelsdorf) kommend auf der Kreisstraße FS30 in östlicher Richtung unterwegs. Als der Mann laut Polizei in die Kreisstraße FS19 einbiegen wollte, hatte er dort die Vorfahrt zu gewähren - übersah aber offensichtlich den Audi eines 43-Jährigen aus dem Kreis Kelheim, der Richtung Moosburg fuhr.

Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei zogen sich der Unfallverursacher und seine drei Mitfahrer schwere Verletzungen zu. Der Mann im Audi und sein Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Unfallbeteiligten mussten per Hubschrauber bzw. Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert werden. Die beiden total beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Nach Zusammenstoß bei Gammelsdorf: Unfallermittler vor Ort

Zur Ermittlung der genauen Unfallursache wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Landshut ein Sachverständiger hinzugezogen. Wie die Moosburger Polizei weiter berichtet, musste der Bereich der Unfallstelle aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten sowie der umfangreichen Unfallaufnahme gesperrt werden, der Verkehr wurde um- bzw. abgeleitet.

Neben mehreren Streifenbesatzungen der PI Moosburg waren ein Rettungshubschrauber, ein Polizeihubschrauber, mehrere Rettungswagen und Notärzte sowie Kräfte der Feuerwehren aus Gammelsdorf, Mauern und Bruckberg im Einsatz.

