Gelungene Premiere: Der Gartenflohmarkt in Haag lockte viele Pflanzenliebhaber an

Ein Eldorado für Gartenfreunde und Pflanzenliebhaber war der Gartenflohmarkt am Samstag auf dem Gelände an der Stockschützenhalle in Haag. Viele Besucher kamen, um Jungpflanzen, Kräuter oder Blumen zu erstehen. © Martin

Er brachte Pflanzenliebhaber und Gartenfreunde zusammen: Der Gartenflohmarkt in Haag feierte am Samstag eine gelungene Premiere.

Haag - Gelegenheit zum Tauschen, Verschenken oder auch untereinander zu Verkaufen gab es viel: Jungpflanzen, Kräuter, Gartenwerkzeuge, handgefertigte Garten-Deko, Bücher und Gehölze wechselten ihre Besitzer.

Die Idee für die Veranstaltung „schlummere“ schon lange in ihnen, erzählte Brigitte Mitterleitner vom Arbeitskreis Natur der Unabhängigen Bürger Haag (UB). In den vergangenen Jahren habe Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch die rührigen Pflanzenliebhaber wollten ihre Idee umsetzen: einen Gartenflohmarkt organisieren, bei dem „die Leute einmal wieder zusammenkommen“.

Die Initiatoren und Organisatoren: (v.l.) Johannes Goldes, Brigitte Mitterleitner, Petra Khaki und Michael Guyens. Nicht auf dem Bild: Anja Aigner und Elisabeth Haunschild. © Martin

Kräuter, Stauden und blühende Balkonpflanzen: Setzlinge habe er eingetopft, die ansonsten nur auf dem Kompost gelandet wären, erzählt Michael Guyens, der als Stadtgärtner für den Blumenschmuck in der Dreirosenstadt Moosburg zuständig ist. Frauenmantel, auf deren gelappten Blättern am Samstag noch Wassertröpfchen vom morgendlichen Regen standen, wilder Majoran und intensiv duftenden Thymian bot der Stadtgärtner unter anderem an. Wie man Gärten gestaltet, damit sie auch Vögeln von Nutzen sind, darüber informierte Petra Besgen von der Kreisgruppe des Landesbunds für Vogelschutz (LBV). Von einer Staudengärtnerei aus Attaching hatte sie horstig wachsende Sommerblüher zur Verfügung gestellt bekommen. Diese wechselten den Besitzer gegen eine Spende für den LBV. Direkt vom Baum wurden frisch geerntete Walnüsse angeboten, Quitten und reife Äpfel. Deko-Fliegenpilze als „Glücksbringer“ durften sich die Besucher aussuchen.

Maria Schindlbeck aus dem Haager Ortsteil Haun verziert ausgemusterte Dachplatten gerne mit interessanten Sprüchen: „In den kleinsten Dingen zeigt die Natur die allergrößten Wunder“, war da etwa zu lesen. Auch für das leibliche Wohl war mit selbstgebackenen süßen Leckereien gesorgt. Die Werbetrommel rührten die Initiatoren der Veranstaltung auch wieder für die Aktion „Offene Gartentüre“, bei der Gartenbesitzer aus Haag im nächsten Jahr wieder die Pforten zu ihrem grünen Paradies öffnen werden.

Maria Martin

