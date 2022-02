Gemeinde hat nun doch eine Lösung gefunden: FFW Haag bekommt Parkplätze, um ungehindert ausrücken zu können

Ein bisschen kleiner wird der Spielplatz in Haag in der Nähe des Feuerwehrhauses, um den freiwilligen Helfern bei Einsätzen eine lange Parkplatzsuche zu ersparen. © Martin

Im zweiten Anlauf hat der Gemeinderat Haag nun doch den Weg für zusätzliche Parkplätze für die Freiwilligen der Feuerwehr Haag frei gemacht.

Haag – So schnell wie möglich ausrücken, das wird für die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Haag in Zukunft leichter sein. In unmittelbarer Nähe zum Feuerwehrhaus an der Plörnbacher Straße werden nämlich sieben bis acht Stellplätze errichtet, die ausschließlich von der Feuerwehr genutzt werden dürfen. Das beschlossen die Räte einstimmig.

Diskutiert wurde dieser lang gehegte Wunsch der Floriansjünger im Gemeinderat bereits im letzten Jahr (wir berichteten). Der Antrag sah vor, eine kleine Fläche des bestehenden Spielplatzes an der Plörnbacher Straße zugunsten der Stellplätze weg zu nehmen. Das wurde von einigen Räten nicht für gut geheißen, so dass ein Stimmen-Patt (7:7) zunächst für die Ablehnung des Antrags sorgte. Für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr unverständlich. Entlang der Plörnbacher Straße seien die Randstreifen durchgängig zugeparkt, sowohl durch Fahrzeuge von Bürgern aus den umliegenden Häusern oder von Gästen der Schlossallee. Im Notfall zähle aber jede Sekunde, argumentierten die Floriansjünger.

Parkplätze am Bauhof waren keine Option

Die bei der Sitzung im November von Gemeinderätin Monika Arzberger in die Diskussion eingebrachte Frage, ob die Feuerwehrleute ihre Fahrzeuge nicht am nahe gelegenen Bauhof abstellen könnten, sei nicht zielführend. Die Entfernung zum Feuerwehrhaus sei zu weit. Außerdem sei der Fall eines Einsatzes ein Moment, in dem der Adrenalinspiegel hoch sei und die nötige Ruhe für eine Parkplatzsuche fehle. Auf Anregung der Feuerwehrler wurde erneut ein Ortstermin anberaumt. Das Ergebnis: die bereits ursprünglich angedachten Stellplätze seien die verträglichste Lösung. Zwar müsse für die Errichtung der Senkrechtparker der bestehende Zaun mit Sockelmauer abgebrochen werden und ein neuer Zaun gesetzt werden. Außerdem müsse der Kletterturm ein wenig versetzt werden. Doch der weitläufige Spielplatz erleide dadurch kaum Einschränkungen oder Qualitätsverluste, hieß es in der Beschlussvorlage.

Der bestehende Baum bleibe erhalten, außerdem sei immer noch Platz, um neue Spielplatzgeräte oder Sitzgelegenheiten zu schaffen.

Keine Alternative zum Spielplatz

Gemeinderätin Elisabeth Maier gestand zwar, dass sie es „immer noch schade“ finde, dass dem Spielplatz eine kleine Fläche abhanden komme. „Da müssen wir wohl in den sauren Apfel beißen“, meinte dazu Bürgermeister Anton Geier. Denn an den Straßenrändern gebe es einfach keine Möglichkeit, die Pkw der Floriansjünger abzustellen. Im Falle eines Neubaus des Feuerwehrhauses an einen anderen Standort, sei der Rückbau der Stellplätze kein Problem, sagte Geier. Die Parkplätze sollen bis zum Sommer fertiggestellt sein.

Maria Martin

