Gestank soll eingedämmt werden

Immer wieder werden die Bürger von Thalhausen und Berg von üblen Gerüchen belästigt. Grund sind die veralteten Leitungen in der Kanalisation. Bürgermeister und Gemeinderat wollen nun Abhilfe schaffe. Fragt sich nur: Wie?

Kranzberg – Das gesamte Gemeindegebiet von Kranzberg hängt an einer Kläranlage. Das zentrale Werk wurde erst im Frühjahr dieses Jahres so ertüchtigt, dass seine Belastungsgrenze von 4950 Einwohnern auf 7000 gestiegen ist. An den Nasen der Bürger aus Thalhausen und Berg gingen diese Neuerungen allerdings spurlos vorüber. Sie werden weiterhin von üblen Gerüchen belästigt, die aus der Kanalisation an die Oberfläche dringen.

Wurzel des Übels sind laut Bürgermeister Hermann Hammerl die rund 25 Jahre alten Druckleitungen. Die seien mit einem Querschnitt von 150 Millimetern nach heutigen Erkenntnissen überdimensioniert. „Weil die Rohre zu groß sind, ist die Verweilzeit des Abwassers zu lange“, erklärt der Rathauschef. „Deshalb fängt es in der Leitung zu gären an, und das stinkt.“ Dazu komme, dass auch der Rückstaukanal nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik sei. „Der wurde mit runden Rohren gebaut“, berichtet Hammerl. Heute seien die oval, weil dadurch ein geringeres Gerinne-Bett entstehe. Damit gebe es weniger Ablagerung und in der Folge auch weniger Emissionen.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat Ingenieur Franz Lohr sein Sanierungskonzept vorgestellt. Er plädierte dafür, die drei Pumpstationen in Thalhausen, Dorfacker und Kühnhausen mit einem Kostenaufwand von zirka 120 000 Euro zu sanieren und technisch auf den neuesten Stand zu bringen. Auf Nachfrage räumte er aber ein, dass damit die Verweildauer des Abwassers in der Leitung nicht verringert werden könne. Dafür bräuchte es neue Leitungen mit einem geringeren Querschnitt. Stattdessen schlug er den Einsatz von Fällmitteln vor, die üble Gerüche eindämmen könnte. Mit dieser Methode sei man in anderen Gemeindeteilen, etwa in Ampertshausen, erfolgreich gewesen.

Einige Räte, allen voran Franz Braun, waren skeptisch und plädierten für eine große Lösung. Der Vorschlag des CSU-Rats, die kleineren Rohre durch die bestehenden zu führen, lässt sich laut Lohr indes nicht realisieren. Wenn, so der Experte, müsse man eine neue Leitung verlegen. Das aber koste deutlich mehr. Die Räte stimmten dennoch mehrheitlich dafür, die Entscheidung zu vertagen, und beauftragten Lohr damit, in der nächsten Sitzung eine Kostenberechnung für die alternative Maßnahme vorzulegen.