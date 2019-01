Gemeindemitarbeiter geehrt: „Sie sind die Kraftquelle hervorragender Leistungen“

Die Weihnachtsfeier der Gemeinde Langenbach war wieder einmal ein Dankeschön für den Einsatz und den Fleiß, den die Mitarbeiter, angefangen vom Bauhof über die Kindertagesstätten bis hin zur Verwaltung und den Schulweghelfern, 2018 gezeigt hatten. Eingeladen waren unter anderem auch die Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehren in Langenbach und Hummel, der Gemeinderat und ein Feldgeschworener. „Ihr seid für mich alle wichtig“, sagte Bürgermeisterin Susanne Hoyer – egal an welchem Platz der Einzelne seine Arbeit tut. Für die musikalische Umrahmung der Feier sorgten diesmal die „Feger-Spezies“ – vier junge Blechbläser – mit festlichen Weisen.

+ Beste Unterhaltung gab’s bei der Weihnachtsfeier der Gemeinde von den „Feger-Spezies“, die festliche Weisen zum Besten gaben. fotos: Lex Langenbach - Der Bürgersaal war mit rund 100 Personen gut gefüllt, als die Gemeindechefin die Weihnachtsfeier eröffnete. „Wir können mit Stolz auf 2018 zurückblicken“, sagte Hoyer. „Wir haben ein Sportheim, ein Feuerwehrauto, einen Kindergarten, eine Kläranlage, eine (sanierte) Kirchstraße, die Standesamtsausgliederung und vieles mehr auf den Weg“ gebracht.“ Aber darum gehe es nicht, „zumindest nicht nur“. Wichtig sei: „Wir haben unter Zeitdruck hervorragende Leistungen vollbracht.“

In diesem Zusammenhang verwies Hoyer „auf die Kraftquellen“, die diese Leistungen erst möglich gemacht hatten. Für sie sei es besonders schön, erleben zu dürfen, „wie wir alle respektvoll miteinander umgehen“, wie die Mitarbeiter füreinander eingesprungen seien, um die Kollegen zu entlasten. Auch der vertrauensvolle Weg zu ihr sei für sie so eine Kraftquelle, wenn ihr von Problemen berichtet werde, auch von Fehlern, „die wir (dann) gemeinsam beheben“. Besonders in solchen Augenblicken sehe sie: „Wir sind füreinander da.“

Ein besonderes Dankeschön gab es für sechs langjährige Mitarbeiter. Für zehn Jahre Arbeit wurde Josef Kratzer, Kommandant der FFW Ober- und Niederhummel, ausgezeichnet. Alle geehrten Damen sind Mitarbeiterinnen der gemeindlichen Langenbacher Kindergärten: Veronika Ziegltrum arbeitet seit einem Jahrzehnt im „Mooshäusl“, Cornelia Voßler-Keding und Katja Stampl sogar schon 20 Jahre, Sabine Robin ist genauso lange im „Hummelnest“ tätig. Seit 25 Jahren kümmert sich Edeltraud Thullner im „Mooshäusl“ um die Sauberkeit. Einen Sonderapplaus erhielt Silvia Aumüller: Sie sei vom Aufsperren des Mooshäusl-Kindergartens bis jetzt da – insgesamt 25 Jahre lang, bedankte sich die Bürgermeisterin.

Raimund Lex