Die Geselligkeit steht in Haag im Mittelpunkt – seit mehr als 20 Jahren

Teilen

Schirme spenden Schatten – und trotz der hochsommerlichen Temperaturen kamen die Gäste gut gelaunt zum Bürgerfest auf dem Dorfplatz in Haag, das die Graf-Lodron-Schützen seit 20 Jahren organisieren. © Martin

Seit 20 Jahren organisieren die Graf-Lodron-Schützen das Bürgerfest am Haager Dorfplatz. Die Geselligkeit kommt nie zu kurz - so wie am Samstag.

Haag - Das Miteinander funktioniert in Haag: Seit 20 Jahren organisieren die Graf-Lodron-Schützen das beliebte Bürgerfest am Haager Dorfplatz. Die Geselligkeit komme nie zu kurz, so Schützenmeister August Wolf. Er und seine Mitstreiter wissen, wie das Fest für alle Bürger attraktiv wird – und bewiesen das am Samstag erneut.

Die Erinnerung

„Früher feierten wir am Gelände des Bauhofs“, erinnerte sich Wolf. Andreas Eichler sei es gewesen, der das Bürgerfest im vorigen Jahrhundert dort betreut habe. Zur 1200-Jahr-Feier von Haag im Jahr 2004 sei man umgezogen. Seitdem wird das Bürgerfest auf dem Dorfplatz organisiert – mit Herzblut, Eifer und vor allem mit viel Arbeit.

Auf den Ansturm vorbereitet: Beim Ausschank überließ dieses Herren-Team der Graf-Lodron-Schützen nichts dem Zufall. Auch FFW-Chef Balthasar Sellmaier (l.) legte Hand an, um die durstigen Besucher zu versorgen. © Maria Martin

Die Verpflegung

Bereits am Freitagnachmittag waren die Vereinsmitglieder mit Aufbauarbeiten beschäftigt. Der Ausschank wurde vorbereitet, genauso wie die Fischbraterei und der Rollbratenstand, die laut Wolf erfahrungsgemäß stark frequentiert sind. Bei der Verpflegung setzte man heuer wieder auf Altbewährtes, doch neben dem g’schmackigen Fleischgericht mit Kartoffelsalat und großer Brezn gab es auch eine Neuerung: vegetarische Frühlingsrollen. Die Nachfrage nach einer fleischlosen Speise sei da gewesen, betonte der Schützenmeister. „Die Menschen ändern sich, das wird selbstverständlich akzeptiert.“

Vor dem reich bestückten Kuchenbuffet, das die Haager Frauen vorbereitet hatten, hatten die Gäste am Samstag dann die Qual der Wahl. Die köstlichen Kreationen fanden reißenden Absatz. Während sich die Kinder auf der Hüpfburg vergnügten oder im kühlen Inneren des Rathauses beim Kinderschminken nach und nach kleine Kunstwerke aufs Gesicht gezaubert bekamen, versorgten sich die Erwachsenen beim Ausschank mit kühlen Getränken. FFW-Kommandant Balthasar Sellmaier packte da ebenfalls mit an, im blauen Vereinshemd der Graf-Lodron-Schützen.

Zwischen Rathaus, Pfarrkirche und Dorfladen herrschte wie die Jahre zuvor familiäre Atmosphäre. Unter den Sonnenschirmen ließ es sich aushalten. Die Gäste genossen Speis und Trank. Das Fest für die Bürger so angenehm wie möglich zu gestalten, das sei das Ziel, sagte Wolf. Und alle Jahre wieder mache es viel Freude, die umfangreichen Vorbereitungen zu treffen. „Wir machen das alle gerne“, betonte der Schützenmeister. Schließlich erhalte man auch viel Unterstützung vonseiten der Gemeinde. Und darüber sei man sehr froh. MARIA MARTIN