Ein Gläschen in Ehren ...?

Party ohne Alkohol? Für viele nicht denkbar. Was Alkohol mit unserem Körper macht, lesen Sie hier. © serrnovik / PantherMedia

Alkohol ist in Deutschland sehr beliebt, nicht nur, um uns in Partystimmung zu versetzen. Was beim Alkohol trinken passiert, erfahren Sie hier.

Wein, Bier, Schnaps und Co. sind hierzulande äußerst beliebt: Durchschnittlich 131 Liter alkoholische Getränke konsumieren die Deutschen jährlich pro Kopf. Auf Partys ist für viele Feiernde Alkohol ein Muss. Was beim Alkohol trinken passiert, welche falschen Mythen es gibt und wie man auch in der besten Partystimmung im Limit bleibt, erklärt Dr. Julian Bleek, Arzt im AOK-Bundesverband.

Was passiert beim Alkohol trinken?

Alkohol wird über den Verdauungstrakt ins Blut aufgenommen und darüber dann im gesamten Körper verteilt. Im Gehirn beeinflusst er die Informationsübertragung der Nervenzellen: Bei geringer Dosierung wirkt er stimulierend, bei mittlerer und höherer Dosierung hemmend. Die höchste Blutalkoholkonzen­tration ist ungefähr nach einer halben bis einer Stunde erreicht. Abgebaut wird der Alkohol dann vor allem über die Leber – pro Stunde schafft sie etwa 0,1 bis 0,2 Promille.

Promille: Ab wann wird es kritisch?

Bei Erwachsenen ist schon ab 0,3 Promille die Sehleistung leicht gemindert und die Konzentration lässt nach. Ab 0,8 Promille ist die Reaktionszeit um 30 bis 50 Prozent verlängert, das Gesichtsfeld eingeschränkt (Tunnelblick) und der Gleichgewichtssinn gestört. Jenseits der Ein-Promille-Grenze kommt es zu Störungen der Orientierung, lallender Sprache und erhöhter Aggressionsbereitschaft. Ab zwei Promille ist kaum noch Reaktionsvermögen vorhanden, der Körper ist stark betäubt. Ab drei Promille kommt es bei den meisten Menschen zu Bewusstlosigkeit, die Reflexe sind erloschen. Wie Alkohol akut wirkt, hängt neben der Menge auch von persönlichen Faktoren ab, wie der Gewöhnung und dem Alter. Jugendliche und Kinder sind noch deutlich empfindlicher: So sind für Kleinkinder schon 0,5 Promille Blutalkohol lebensgefährlich. Mit dem Promillerechner der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kann jeder und jede individuell berechnen, wie viel Promille sich nach einer bestimmten Menge Alkohol – zum Beispiel nach zwei Gläsern Wein – im Blut befinden:

www.kenn-dein-limit.de/selbst-tests/online-promillerechner

Wie viel Alkohol gilt als gesundheitlich unbedenklich?

Grundsätzlich gilt: Je weniger Alkohol man trinkt, desto besser für die Gesundheit. Fachleute empfehlen, dass Frauen nicht mehr als zwölf Gramm Alkohol pro Tag trinken sollten, also nicht mehr als beispielsweise ein kleines Glas Wein (0,125 Liter). Männer sollten nicht mehr als 24 Gramm Alkohol pro Tag trinken, also zum Beispiel zwei kleine Gläser Bier (0,6 ­Liter). An mindestens zwei Tagen pro Woche sollte überhaupt kein Alkohol konsumiert werden. Schwangeren und stillenden Frauen wird empfohlen, ganz auf Alkohol zu verzichten, da selbst kleinste Mengen schädliche Folgen für das Kind haben können.

Mythos 1: Bier ist harmlos

Viele glauben, dass Getränke mit geringerem Alkoholgehalt weniger schädlich sind. Es kommt jedoch auf die Gesamtmenge des konsumierten Alkohols an: Egal, ob man 300 Milliliter Bier trinkt, 125 Milliliter Wein oder 40 Milliliter Whisky – überall ist die gleiche Menge Reinalkohol enthalten – hier jeweils rund zwölf Gramm.

Mythos 2: Alkohol hilft beim Einschlafen

Alkohol macht zwar müde und lässt oft schneller einschlafen. Da der Körper trotzdem arbeiten muss, um den Alkohol abzubauen, verkürzen sich die Tiefschlafphasen, man schläft unruhig und wacht häufiger auf. Zudem kann Alkohol Schnarchen begünstigen.

Mythos 3: Ein Glas Wein ist gut fürs Herz

Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube: Ein Glas Rotwein am Tag sei gut fürs Herz. Laut Studien bekommen Menschen, die gelegentlich etwas Alkohol trinken, zwar seltener einen Herzinfarkt. Für alle anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zum Beispiel Herzschwäche oder Herzrhythmusstörungen, ist das Risiko jedoch erhöht, wenn man Alkohol trinkt.

Wie man beim Feiern im Limit bleibt

Durst sollte man nicht mit Alkohol löschen. Es empfiehlt sich, langsam zu trinken, dann hält man immer ein Glas in der Hand und bekommt nicht gleich ein neues aufgedrängt. Öfter sollte man mal eine Runde aussetzen und zwischendurch Wasser trinken. Das gleicht auch den alkoholbedingten Flüssigkeitsverlust aus. Oft fällt es bei einer Party schwer, Nein zu sagen. Es ist aber völlig in Ordnung, Alkohol abzulehnen – freundlich, aber bestimmt. Wer will, kann dies auch noch begründen, zum Beispiel, dass man noch fahren muss, am nächsten Tag fit sein will oder dass einem einfach nicht nach Alkohol ist. Es muss ja auch nicht nur Wasser sein: Bier und Sekt gibt es mittlerweile auch alkoholfrei.

Tipps für den Alltag

Lust auf ein Bier oder ein Glas Wein? Manchmal hilft es, einfach zehn Minuten zu warten, vielleicht ist das Verlangen dann verschwunden. Auch Ablenkung ist sinnvoll, zum Beispiel ein Spaziergang oder ein Telefonat mit Freunden. Gut beraten ist, wer grundsätzlich immer erst ein alkoholfreies Getränk zu sich nimmt – egal, ob zum Abendessen, im Restaurant oder nach dem Sport. Auf Alkohol zu verzichten, spart übrigens Kalorien. (ft)

Weitere Informationen:

www.gesundheitsinformation.de > Suche: „Alkohol“

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen: www.dhs.de > Daten/Fakten > Alkohol

www.kenn-dein-limit.de

