Freisinger Gesundheitsratgeber 2022: Inspirationen für einen gesunden Lebensstil finden & tolle Preise gewinnen!

Die Kinder machen es vor: Bewegung an der frischen Luft ist wichtig, um das Immunsystem für die kalte Jahreszeit zu stärken. © Nataliabiruk / PantherMedia

Machen Sie sich fit für die kalte Jahreszeit! Im Gesundheitsratgeber 2022 finden Sie wertvolle Tipps für Ihr Immunsystem. Gewinnen Sie zudem wertwolle Preise.

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen niedriger und es geht hinein in die kalte Jahreszeit. Damit das Herbst-Tief keine Chance hat, ist es nun an der Zeit, den Körper und das Immunsystem fit zu machen, denn nicht nur die Blätter zeigen sich farbenfroh, auch Viren treiben es jetzt bunt. In unserem Gesundheitsratgeber verraten wir Ihnen, wie Sie sich auf den Herbst vorbereiten und die bunte Jahreszeit genießen können.

Die kalte Jahreszeit beginnt – warum Bewegung wichtig ist

In diesen Tagen merken wir es alle: Das große Schniefen und Hüsteln geht wieder los, das Immunsystem wird anfälliger und der Lichtmangel drückt aufs Gemüt. Selbst wenn es da verlockend erscheint, es sich zu Hause auf dem Sofa gemütlich zu machen, zu passiv sollte man nicht werden, denn das macht antriebslos und im Zweifelsfall sogar krank. Der Körper braucht frische Luft, auch wenn es draußen ungemütlich wird. Regelmäßiges Lüften bleibt also Pflicht, weil stickige und trockene Raumluft müde macht und sich in ihr außerdem Krankheitskeime anreichern. Ebenso wichtig sind Aktivitäten und Bewegung im Freien, um Körper und Geist zu beleben. Bei einem Spaziergang tankt man nicht nur frische Luft, sondern auch Tageslicht, was Vitamin-D-Mangel vorbeugt und dem Herbst-Blues den Kampf ansagt. Aber: Richtig einpacken nicht vergessen, es ist schon richtig frisch da draußen!

Stärken Sie Ihr Immunsystem – mit den richtigen Tipps

Was Sie sonst noch tun können, um Ihr Immunsystem und sich selbst auf Trab zu halten, verraten wir Ihnen auf den folgenden Seiten. Dazu gehört beispielsweise das Thema Ernährung, die auch in Herbst und Winter ausgewogen, abwechslungs- und vitaminreich sein sollte. Ausreichend Schlaf ist ebenfalls wichtig, da er die Abwehrkräfte stärkt und der Körper in dieser Zeit regeneriert. Dazu gilt auch in Herbst und Winter: kein Stress! Denn wer sich durch berufliche oder private Probleme permanent überlastet fühlt, schüttet vermehrt das Stresshormon Cortisol aus – und das hemmt die Aktivität des Immunsystems. Kleine Auszeiten vom Alltag, mentale Entspannung und Gönn-dir-Momente sind also angesagt. In unserem Gesundheitsratgeber verraten wir, wie es selbst in schwierigen Phasen gelingen kann, den Blick auf das Positive zu richten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen – und einen bunten Herbst mit viel Bewegung und ausreichend Entspannung. Bleiben Sie gesund.

Ihre Redaktion

Gesundheitsratgeber 2022 – hier reinblättern

