Rückenfit – mit der „3-mal-10-Rückenfit-Formel“

Eine kräftige Muskulatur ist wichtig für einen gesunden Rücken. Mit Bewegung und Training können Sie Rückenschmerzen vorbeugen. © VitalikRadko / PantherMedia

Mangelnde Bewegung ist eine häufige Ursache für Rückenschmerzen. Mit einer einfachen Formel können Sie Schmerzen die Stirn bieten.

Jeder kann seinem Rücken etwas Gutes tun – und sollte es auch – mit mindestens 30 Minuten Bewegung am Tag, betont die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU). Deshalb hat sie die „3-mal-10-Rückenfit-Formel“ entwickelt, mit deren Hilfe Menschen ihren Rückenproblemen effektiv die Stirn bieten können.

Rückenschmerzen sind ein häufiges Problem und bei vielen Menschen ist laut DGOU mangelnde Bewegung die zentrale Ursache. Damit die Wirbelsäule stabil gestützt wird, brauche es jedoch eine kräftige Muskulatur. Und diese werde nicht beim Sitzen auf dem Sofa oder am Schreibtisch gestärkt, sondern durch Aktivität und Bewegung. Für Bandscheiben und Gelenke sei der Wechsel von Be- und Entlastung ebenfalls gut, weil so der Knorpel mit Nährstoffen versorgt werden kann, erklärt die DGOU.

Der Mensch ist ein Lauftier, kein Faultier

Selbst wenn das Training in Fitnessstudio und Verein Rückenschmerzen vorbeugen kann, sind es auch kleinere Maßnahmen, die helfen. „Jede Art von Bewegung ist gut und selbst einfache Aktivitäten helfen“, so die DGOU. Für ältere Menschen bieten sich beispielsweise Spazierengehen, Schwimmen oder Garten­arbeit an, für jüngere auch Sportarten wie Stand-up-Paddling oder Klettern. Das Wichtigste sei, überhaupt etwas zu tun. „Welche Art von Bewegung das ist, ist zweitrangig. Der Mensch ist evolutionär gesehen ein Lauftier und kein Faultier“, sagt DGOU-Generalsekretär Bernd Kladny.

Die „3-mal-10-Rückenfit-Formel“ soll helfen, mehr Bewegung in den Alltag einzubauen. Denn schon 30 Minuten, verteilt über den Tag, stärken den Rücken. So sollte man sich gleich am Morgen nach dem Aufstehen zehn Minuten Zeit nehmen, um die Muskulatur zu dehnen und den Rücken zu kräftigen. Hierzu braucht es nur einen freien Platz und eine Yoga- oder Gymnastikmatte. Werden die Übungen zur morgendlichen Routine, startet es sich wesentlich entspannter in den Tag.

Kleine Sitzunterbrechung mit positiver Wirkung

Während der Arbeit am Schreibtisch sollte man darauf achten, immer wieder bewusst die Sitzposition zu ändern. Dabei ist – zumindest im Homeoffice – sogar zeitweises „Lümmeln“ erlaubt. Auch kurze Unterbrechungen wirken sich positiv auf die Rückengesundheit aus: Zwei- bis dreimal pro Stunde für einige Minuten aufstehen und sich strecken, reicht bereits aus – und wer seinem Rücken mehr Gutes tun möchte, kann sogar kleine Übungen integrieren.

Am Abend sollte man sich ebenfalls Zeit nehmen für zehn Minuten Bewegung, für einen kleinen Spaziergang oder ein Rückentraining zu Hause. Da sich oft auch Stress ungünstig auf den Rücken auswirkt, bieten sich dabei unter anderem Entspannungsübungen an. (DGOU)

