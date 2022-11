Große Sorgen um den Dorfladen in Haag: Bürgermeister appelliert an Bevölkerung

„Wenn das so weitergeht, dann gibt es zum zehnjährigen Bestehen des Dorfladens im nächsten November keinen Dorfladen mehr“, warnte Ortschef Anton Geier jetzt die Haager Bürger. (Symbolbild) © Ute Grabowsky/photothek.de/IMAGO

Viele gute Nachrichten, aber auch eine große Sorge hatte Ortschef Anton Geier jetzt bei der Bürgerversammlung im Gepäck.

Haag – „Es wäre schön, wenn ihr wegen mir da wärt“, begrüßte Haags Bürgermeister Anton Geier am Mittwoch knapp hundert Gemeindemitglieder zur Bürgerversammlung in der Mehrzweckhalle. Doch der Rathauschef mutmaßte, dass viele eher wegen der Glasfaser-Infos der „Telekomiker“ da wären. Dabei präsentierte Geier in seinem Rechenschaftsbericht beachtliche Zahlen, viele abgeschlossene und geplante Projekte und eine Menge Aktivitäten von Vereinen und Organisationen.

So ist die Einwohnerzahl 2021 auf 3168 (Vorjahr 3120) angestiegen, obwohl die Geburten auf 24 (Vorjahr 27) zurückgegangen sind und die Zahl der Sterbefälle auf 22 (17) angestiegen ist. Die Pro-Kopf-Verschuldung in Haag beträgt 166 Euro, aber derzeit laut Bürgermeister faktisch Null, weil ein Darlehen aufgelöst wurde. Das Volumen des Gesamthaushalts 2021 betrug stattliche 7.828.798 Euro. Zukünftig geht Anton Geier davon aus, dass die Steuereinnahmen der Gemeinde eher zurückgehen und dazu die Ausgaben für Heizung, Strom etc. stärker steigen als Einnahmen und Umlagen.

Viele gute Nachrichten und eine Sorge hatte Haags Bürgermeister Anton Geier zu verkünden. © Fuchs

Schon gestiegen sei in Haag die Abwassergebühr seit Januar wegen der Sanierung und Erweiterung der Kläranlage. Diese sei laut dem Rathauschef mittlerweile bis auf kleine Nachbesserungen abgeschlossen, doch mit der Kanalsanierung stehe schon das nächste Großprojekt an. Nachdem bei der Begutachtung viele Schäden festgestellt worden waren, belaufen sich die Kostenschätzungen auf gut 2,3 Millionen Euro, die im Lauf der nächsten acht Jahre investiert werden müssten und die Gebühr weiter nach oben treibt.

Auch einige größere Bauprojekte stehen an. So wurde das Gebiet „Südlich der Graf-Lodron-Straße“ intensiv geplant, um im Hinblick auf eine Grundwasserabsenkung die bestehende Bebauung zu schützen. Dort wird demnächst eine sogenannte „schwimmende Straße gebaut“ und auf eine Unterkellerung der Gebäude verzichtet. Beim Areal „Westlich des Biergartens“ sollen die baurechtlichen Voraussetzungen für ein Pflegeheim und einen Kinderhort geschaffen werden. Wann der Hort dann von der Gemeinde gebaut wird, hängt laut Geier von den Förderungen und Finanzen ab.

Die Bürgerversammlung in der Haager Mehrzweckhalle war sehr gut besucht, was auch an der Infoveranstaltung der Telekom lag, die sich der Versammlung anschloss. © Fuchs

Signifikante Einsparungen seien durch die LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung erzielt worden. Diese würden aber durch die steigenden Preise schmelzen, so der Bürgermeister, der alle ermutigte, im privaten Bereich Einsparpotenziale und alternative Energieformen zu prüfen.

Sehr zufrieden war er mit der Zusammenarbeit und den Errungenschaften innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Zolling: „Dort sind wir gut aufgehoben“, sagte Anton Geier, der auch ernste Töne anschlug.

Geier appelliert an die Bürger, die Angebote vor Ort zu nutzen

Etwa, als er über den Umsatzrückgang im Haager Dorfladen sprach: „Wenn das so weitergeht, dann gibt es zum zehnjährigen Bestehen des Dorfladens im nächsten November keinen Dorfladen mehr.“ Deshalb appellierte der Haager Bürgermeister an die Bevölkerung, in Zukunft verstärkt die Angebote des Dorfladens zu nutzen.

Die Fragen der Gemeindemitglieder drehten sich am Mittwoch in der Mehrheit um die Beschaffenheit von Fahrbahnoberflächen und konnten von Anton Geier zur Zufriedenheit beantwortet werden. Mit welchen Anbietern die Firma Vodafone den Funkmast belegt, konnte der Rathauschef nicht beantworten, prognostizierte aber, dass möglicherweise durch die Initiative „Wind an Land“ weitere Masten für Windräder im Gemeindegebiet hinzukommen könnten. Die Frage, warum die Telekom den Zuschlag für den Glasfaserausbau bekommen habe, war für den Bürgermeister kein Problem. Der Bewerber habe ein gutes Angebot gemacht, das alle Gebiete in der VG Zolling abdecke. Die Details dazu wurden im Anschluss von Harald Jungmeier, einem Vertreter der Telekom, erläutert (Bericht folgt).

Josef Fuchs

