U 6-Verlängerung in den Landkreis Freising wieder „auf die Gleise gestellt“

Bei einem Forum im Landratsamt diskutierten offizielle Vertreter von Kommunen, Verkehrsbetrieben und Regierung, die Verlängerung der U 6 über Garching hinaus in den Landkreis Freising neu aufzugreifen. Anfang 2019 soll ein aktualisiertes Gutachten in Auftrag gegeben werden.

Landkreis– „Wir stehen jeden Tag im Stau“, sagte Dietmar Gruchmann, Bürgermeister aus Garching. Er sprach aus, was viele Pendler im Großraum München plagt. Die Region boomt, die Einwohnerzahlen steigen und die Straßen sind häufig verstopft. „Wir alle sind uns einig, dass wir den Öffentlichen Personennahverkehr ausbauen müssen, damit wir mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene bekommen“, meinte Landrat Josef Hauner. Eine Maßnahme, die bereits vor rund zehn Jahren einmal diskutiert wurde, wird deshalb wieder aktuell: die Verlängerung der U-Bahnlinie 6 über Garching hinaus in den Landkreis Freising.

Die Initiative war von der Gemeinde Neufahrn ausgegangen. „Wir greifen das Projekt erneut heraus, weil rasche Abhilfe dringlicher denn je erscheint“, sagte Bürgermeister Franz Heilmeier. Die Orts-Chefs aus der sogenannten „Nordallianz Metropolregion München Nord“ (Neufahrn, Eching, Hallbergmoos, Ismaning, Oberschleißheim, Unterschleißheim, Garching und Unterföhring), die beiden OB aus Freising und München sowie die beiden Landräte hatten einen gemeinsamen Brief an das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr verfasst. „Wir wollten den Nutzen des Projekts auf verschiedenen politischen Ebenen deutlich machen“, so Heilmeier. Im Sommer 2018 hatte die damals zuständige Ministerin Ilse Aigner ihre Unterstützung zugesagt.

Vor knapp zehn Jahren hatte es schon einmal eine Untersuchung zur Verlängerung der U 6 von Garching zur S-Bahnhaltestelle Neufahrn gegeben. Diese war an der Kosten-Nutzen-Berechnung gescheitert. Knackpunkt war die Streckenlänge, die immerhin rund sieben Kilometer betragen würde. Grundlage waren seinerzeit die Planungsdaten für das Jahr 2020.

„Wer aber die Verkehrsentwicklung in den vergangenen zehn Jahren im Kopf hat, der weiß, seither hat sich einiges getan“, sagte Heilmeier. Der Verkehr habe „drastisch zugenommen“, sagte Harald Reents, Rathauschef aus Hallbergmoos. Weitere Firmen würden sich gern hier ansiedeln, zögern jedoch. „Wir haben Anfragen von Global Playern, aber solange die Verkehrsinfrastruktur nicht verbessert ist, kommen die nicht“, betonte sein Kollege aus Garching, Dietmar Gruchmann.

Mittlerweile stehen die Entwicklungsprognosedaten für das Jahr 2030 zur Verfügung und die U 6-Verlängerung ist im Regionalplan der Region München enthalten. „Es ist deshalb sinnvoll, das Thema nochmals aufzurollen“, sagte Landrat Hauner. Doch diesmal wählt man einen anderen Ansatz. „Wir müssen das Thema ganzheitlich betrachten“, so Hauner. Echings Bürgermeister Sebastian Thaler warnte vor „Kirchturmdenken“, stattdessen solle man die „Gesamtlösung im Blick haben“. Bei einer neuen Machbarkeitsstudie gelte es, alternative Strecken zu prüfen, beispielsweise in Richtung Eching, Hallbergmoos oder Unterföhring. Wichtig sei es, eine wesentliche Entlastung der Straßen, eine zuverlässigere Anbindung des Flughafens und die Auswirkungen eines Ringschlusses auf das bestehende U-Bahnnetz zu prüfen.

Die Linien U 3/U 6 seien schon jetzt überlastet, eine Verlängerung würde weitere Fahrgäste anziehen, gab Michael Schneider vom Landratsamt München zu bedenken. Die Maßnahme sei demnach nur in Verbindung mit einer Entlastungsspange U 9 gut, die die Stadt München momentan plant.

Der Freistaat Bayern, der MVV und der Landkreis Freising haben sich schon bereit erklärt, sich an den Kosten für die Machbarkeitsstudie zu beteiligen. Ob für das Bauprojekt auch eine Förderung vom Bund zu erwarten ist, hängt vom Kosten-Nutzen-Faktor ab, der sich im Vergleich zur Untersuchung vor einigen Jahren vervielfachen müsste. Darum wurde die Forderung laut, die Kriterien dieser standardisierten Bewertung und den Verteilungsschlüssel der Mittel zu verändern.

