Susanne Günther: „Ja, ich will!“

Grünen-Stadträtin Susanne Günther ist am Donnerstagabend ohne Gegenstimme zur OB-Kandidatin ihrer Partei gekürt worden. Mit „Ja, ich will!“ leitete Günther ihre Bewerbungsrede vor 24 Stimmberechtigten im Stadtcafé ein.

Freising – Als einen wesentlichen Punkt ihres Wahlprogramms nannte Susanne Günther die Wohnungsnot: Man brauche in der Stadt Freising eine andere Grundstückspolitik, dürfe nicht jeden Quadratmeter „an den Erstbesten“ verkaufen. In Sachen Klimaschutz müsse man „auch auf kommunaler Ebene radikaler handeln“, forderte Günther, die seit 2013 Pressereferentin der Grünen-Fraktion im Landtag ist. Und auch eine Verkehrswende müsse in Freising endlich her. „Mit einem Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher werden wir in Freising die Klima- und die Verkehrswende nicht schaffen“, gab sich Günther gegen den Amtsinhaber kämpferisch. Kurz: Die Zeit sei reif für eine grüne Oberbürgermeisterin in Freising. Die Stimmberechtigten sahen das auch: 22 Ja-Stimmen erhielt Günther bei einer ungültigen Stimme und einer Enthaltung.