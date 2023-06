„Das kann sich jetzt sehen lassen“: 130 Jahre alter Baum bekommt neue Chance

Packten mit an: (v. l.) Johannes Goldes, Michael Guyens, 2. Bürgermeister Dominik Berger, Gemeinderätin Anja Aigner, Rathauschef Anton Geier und Josef Klimmer (Bauhof). MaM © Maria Martin

Ein 130 Jahre alter Baum bekommt eine neue Chance: Die Revitalisierung der Linde am Haager Dorfplatz abgeschlossen.

Haag – Eine neue Blütezeit für die Linde am Dorfplatz in Haag? Nach der Revitalisierung des rund 130 Jahre alten Baums vor einigen Monaten stünden die Zeichen auf Hoffnung, meinen die beiden Meister im Landschaftsgartenbau, Michael Guyens und Johannes Goldes aus Haag. Gemeinsam mit Mitstreitern vom Arbeitskreis Natur der Unabhängigen Bürger Haag wurde die Vitalität der Linde fachmännisch Schritt für Schritt neu angeregt.

In den 90er Jahren war der Baum im Zuge einer Neugestaltung des Dorfplatzes zwischen Rathaus und Schlossallee stark versiegelt worden. Der Gemeinderat hatte vor Kurzem grünes Licht für eine Revitalisierung gegeben. Das ehrenamtliche Projekt konnte aus Mitteln des Regionalbudgets ILE Ampertal finanziert werden. Gemeinderätin Anja Aigner hatte dazu den Antrag gestellt. Bis zum Wurzelbereich sei das Pflaster in den 90er Jahren gelegt worden, erklärt Guyes. Die Versickerungsfläche sei dadurch stark begrenzt worden. Zudem hätten die Fundamente der Bänke, die rund um den Baum installiert waren, Druck auf die Wurzeln erzeugt. Aufgrund von längeren klimatisch bedingten Trockenzeiten und Hitzerekorden in den vergangenen Jahren seien die Wurzeln in dem verdichteten Boden nach und nach verkümmert.

Ein spezieller Bohrer kam zum Einsatz

Guyens und Goldes gaben dem Baum eine neue Chance. Das Pflaster rund um die Linde wurde geöffnet und neue Großsteine wurden gesetzt. Während der Arbeiten sei den Fachmännern eine noch ältere Einfassung des Baumes aufgefallen. Mit einem speziellen Bohrer wurde diese Fläche aufgebohrt. Zudem habe man ein Substrat für die Baumwurzeln dann in den Löchern verteilt, erklären Guyens und Goldes. Sogar die Kinder aus dem Haager Jugendtreff hatten bei den Arbeiten mit Hand angelegt.

Und dann kam Josef Klimmer vom Bauhof ins Spiel. Der gelernte Zimmerer installierte Metallbauteile, die von der Firma Bittner aus Untermarchenbach gefertigt wurden, und gestaltetet den Holzaufbau.

Baum war eine Gefahr für den Verkehr

„Das kann sich jetzt sehen lassen“, so die einhellige Meinung aller am Projekt Beteiligten. Drei Tage Freizeit und Urlaub habe man dafür geopfert, erinnern sich Guyens und Goldes. Sogar im strömenden Regen hätten sie an manchem Tag gearbeitet.

Aus Sorge um die Verkehrssicherheit hatte Bürgermeister Anton Geier in den zurückliegenden Jahren einen kräftiger Rückschnitt des etwa 16 Meter hohen Baums angeordnet. Jetzt hofft man, den Baum gerettet zu haben. Linden seien in der Antike heilig gewesen, erinnerte 2. Bürgermeister Dominik Berger. Nicht umsonst hätten sie auch heute noch in vielen Dörfern einen zentralen Platz. In den gelblich-weißen Blüten der Linde können hoffentlich auch bald wieder Bienen und Insekten Nektar sammeln. (Maria Martin)