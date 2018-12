Ein Abend, der viel zu schnell vorbei ging: Adventsingen in Inkofen begeistert Besucher

Ein bemerkenswertes Adventssingen fand in der Inkofener St.-Michaelskirche statt. Dort erklang Volksmusik unter dem Motto „Advent is a Leuchtn“.

Inkofen – Das Heinrich-Schütz-Ensemble hatte die Musikliebhaber bereits am zweiten Adventsonntag mit einem Liederabend in der Haager St.-Laurentiuskirche auf die Vorweihnachtszeit eingestimmt.

Zwei Wochen später erlebten die Gäste in der Inkofener St.-Michaelskirche ein weiteres bemerkenswertes Adventssingen. Dort wurde ihnen unverfälschte Volksmusik unter dem vielsagenden Motto „Advent is a Leuchtn“ geboten.

Eingeladen hatte die Inkofener Kirchenverwaltung zusammen mit dem Zollinger Musikverein. Die Musiker sangen vom Wunder der bevorstehenden Weihnacht und vom neugeborenen Leben. In den Liedern ging es um jubilierende Kinder, gleichzeitig aber auch um die große Liebe, die in der Weihnachtszeit durch die Herzen geht. Mit dabei waren die Amperthaler Blechmusi, der Dreigesang Rosabella und die Palzinger Ziachmusi. Durch das Programm führte Peter Weiß vom Bayerischen Rundfunk, der mit bayerischen Anekdoten unterhielt. So las er etwa die berührende Geschichte von dem einsamen verwitweten Glasmacher aus dem bayerischen Wald, dem in der Heiligen Nacht das Christkind erschien. Als wortgewandter und versierter Sprecher erzählte er auch von der Sehnsucht nach Ruhe und Geborgenheit und nannte Weihnachten das schönste und innigsten Fest des Jahres.

+ Alle Stücke und Texte ließen bei den anwesenden Zuhörern die Herzen höher schlagen. © Riedel

Zum Auftakt des Adventkonzerts ertönte ein festlicher Weihnachts-Choral der Bläsergruppe. Danach intonierte der Dreigesang Rosabella das mehrstimmige Lied „Advent is a Leucht’n, a Licht bei da Nacht. Da Schein, er wui olle was song“. Zur Vorbereitung auf das Kommen des Herren spielten die Musiker der Palzinger Ziachmusi vorweihnachtlich besinnliche Kompositionen, und als kleine Aufmunterung brachten die Frauen einen bayerischen Jodler zu Gehör. Eine großartige Überraschung war der Auftritt der Musiker-Kinder. Sie sangen unter der Leitung von Anette Staudt liebevoll „Staad, staad, jetzt is Advent, das Christkindl kommt bald“. Würdiger Abschluss war der Andachtsjodler, den alle Gäste mitsummten.

Viel zu schnell ging der Abend vorbei, gerne hätten die Gäste noch mehr gehört. Die Harmonie der Musiker sorgte für eine friedliche Stimmung und ließ die Herzen höher schlagen. Zum Schluss ernteten Sprecher und Volksmusiker für ihre Darbietungen großen Applaus. Der gebührt auch dem Publikum für ihre Spenden: Der Erlös des Konzerts kommt der Kinderpalliativstation des Kinderkrankenhauses Landshut zugute. Wolfram Riedel

Auch interessant: Familienmusik Meindl begeistert in der Wieskirche – und unterstützt guten Zweck