Geschichten, die entspannen: Petra Silberbauer schreibt Bücher zum Krafttanken

Ein Schicksalsschlag hatte Petra Silberbauers Schreibfluss jäh unterbrochen. Doch dank ihrer Familie schöpft die Haagerin neue Kraft für Bücher, die auch anderen helfen.

Haag – 22. März 2020. Der erste Lockdown in Deutschland tritt in Kraft. Für viele fühlt es sich so an, als ob die Welt aufgehört hätte, sich zu drehen. Eines gibt es da plötzlich im Überfluss: Zeit. Petra Silberbauer aus der Gemeinde Haag tut damals das, was man „aus der Not eine Tugend machen“ nennt. Sie fasst ihre Meditationsgeschichten, die sie zu der Zeit schon seit acht Jahren schreibt und sammelt, in drei Büchern zusammen, sucht sich einen Verlag – und bringt in kürzester Zeit ihre ersten drei Werke mit Entspannungsgeschichten auf den Markt.

Ein wichtiger Ratschlag

Ihre Tochter Ramona hatte sie damals an einen wichtigen Grundsatz in ihrer Erziehung erinnert und sie damit dazu veranlasst, diesen Schritt zu gehen: „Vollendet Dinge, die ihr angefangen habt.“ Das ist es, was Petra Silberbauer ihren drei Kindern beigebracht hat. Und damals fordert ihre Tochter bei ihrer Mutter ein, sich selbst beim Wort zu nehmen und ihre Geschichten endlich auch zu veröffentlichen. „Ohne meine Tochter und ihren Hinweis auf meine eigenen Worte wäre ich das wohl nie angegangen“, sagt Petra Silberbauer damals im FT-Gespräch.

Wenige Wochen nach Erscheinen des Interviews passiert das Unbegreifliche: Am 3. April 2021 stirbt ihr Sohn Georg völlig unerwartet im Alter von 29 Jahren. Dieses Mal ist es allein ihre Welt und die Welt ihrer Familie, die von einem Moment auf den anderen scheinbar aufhört, sich zu drehen.

Genau das sei es, was sie damals kaum ausgehalten habe. „Und ist es zum Teil noch immer“, wie sie sagt. Zu sehen und zu spüren, wie die restliche Welt sich einfach weiterdreht. Zu spüren, dass man von manchen Menschen im näheren Umfeld nur ein bestimmtes Maß an Zeit für die Trauerbewältigung zugestanden bekommt, wie Petra Silberbauer erzählt. Das Gefühl, das sie von manchen Menschen in dieser Zeit vermittelt bekommt: Es sei jetzt langsam wieder an der Zeit, aus der Welt der Trauer um das eigene Kind zurückzukehren in den „Alltag“. „Das hat mich oft sprachlos gemacht.“

Doch so groß die Enttäuschung über die einen auch gewesen sei, so groß war die Überraschung über andere. „Da waren plötzlich Menschen, mit denen ich gar nicht gerechnet habe. Die sind so natürlich mit mir und meiner Familie umgegangen“, erinnert sie sich dankbar zurück. Menschen, die sie nicht gedrängt haben, endlich wieder „normal“ zu werden, sondern „die mit mir zusammen geweint haben“, bei denen sie sein durfte, wer und wie sie in diesen Momenten war.

Welt der Entspannung

Und wieder sind es die Worte ihrer Tochter Ramona, an die sich Petra Silberbauer erinnert – oder besser gesagt: ihre eigenen Worte. Sie setzt sich hin, bringt ihre Gedanken zu Papier, schreibt Geschichten, die die Menschen in eine andere Welt führen: in die Welt der Entspannung. Schnell wird diese Welt zum Zufluchtsort für Petra Silberbauer. Und das auf ganz unterschiedliche Art. Mal zieht sie sich dorthin zurück, um ihre Trauer zu verarbeiten. Wie etwa in der Geschichte „Mein kleiner Stern“, die sie für ihren verstorbenen Sohn schreibt. Ein anderes Mal zieht sie sich zurück, um in einem geschützten Raum, beim Schreiben ihrer Bücher, keine Trauer zu spüren.

Zwischenzeitlich sind von Petra Silberbauer insgesamt 15 Bücher mit Entspannungsgeschichten erschienen. Ihr Verlag (Angelina Schulze Verlag) hat Entspannungsgeschichten für ganz spezielle Personengruppen angefragt, und so gibt es jetzt auch ein Buch für Senioren – die Geschichten sind in größerer Schrift erschienen – sowie bereits zwei Bücher speziell mit Fantasiereisen für Kinder, mit den Protagonisten Franka – ein sprechendes Herz – und ihrem Freund Ferdi, dem süßen, hellblauen Auto.

Sogar ein Hörbuch

Ob sie denn auch Lesungen etwa in Kindergärten, in Schulen oder in Seniorenheimen anbieten würde? Über diese Frage muss Petra Silberbauer etwas länger nachdenken. „Eigentlich bin ich das ja nicht“, sagt sie und lässt die Antwort so erst einmal offen. Dass sie mit ihrer Stimme und ihren Geschichten die Menschen aber mitnehmen kann in die Welt der Meditation und Stille, das weiß sie – geht sie doch bereits seit Jahren mit ihren Yogaschülern am Ende der Stunde auf kleine Entspannungsreisen. Und eines ihrer Bücher – „50 kleine Geschichten für neue Energie, Meditationen, Körperreisen und Fantasiereisen“ – ist auch bereits als Hörbuch erschienen.

Die Welt von Petra Silberbauer hat wieder angefangen, sich zu drehen. Langsamer und irgendwie anders als zuvor. Aber sie dreht sich weiter. Wie wichtig es ist, einen Rückzugsort im Leben zu haben, sich in der Meditation selbst zu finden, oder besser noch, sich davor zu bewahren, in den Herausforderungen, die einem das Leben stellt, sich selbst zu verlieren – das weiß sie heute besser denn je. Und vielleicht ist gerade das der Grund, wieso ihre Geschichten so sehr berühren, wieso man sich an der Hand genommen fühlt und die Worte einen in einen Raum zu begleiten scheinen, in dem alles gut ist, wie es gerade ist.

Gut zu wissen

Mehr Infos zu den Werken der Autorin gibt es online unter www.petrasilberbauer.de.

