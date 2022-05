Fischerfest am Haager Weiher lockte zahlreiche Gäste an

Die Bierbänke am Weiher waren am Vatertag immer gut gefüllt. Die Freude, dass man wieder zusammenkommen kann, war groß. © Maria Martin

Wie besonders Veranstaltungen sind, merkt man vor allem dann, wenn sie ausfallen. So auch beim Fischerfest in Haag während der Pandemie. Umso schöner war’s jetzt am Vatertag wieder.

Haag – Endlich wieder Fischerfest: Nach der Corona-Pause luden die Fischerfreunde Haag am Donnerstag wieder zum bekannt leckeren „Steckerlfisch“ an den Haager Weiher ein – eine Veranstaltung perfekt für den Vatertag. Von der Bevölkerung wurde das Angebot sehr gut angenommen. Gut 500 Sitzgelegenheiten hatten die rührigen Vereinsmitglieder entlang des Ufers für die Gäste aufgebaut.

Geräucherte Forellen und Fischspezialitäten

Makrelen, Forellen, Fischburger, Fischpflanzerl, Steaksemmeln und geräucherte Forellen waren im Angebot. Und weil im Vorfeld viele Arbeiten zum Gelingen des Festes nötig waren, wurden alle Mitglieder frühzeitig zusammen getrommelt. Gekommen waren alle, Jung und Alt.

Junge Mitglieder haben sich engagiert

Auch die jungen Mitglieder hätten sich stark engagiert, sagte Bürgermeister Anton Geier, der selbst viele Jahre als Vorsitzender der Fischerfreunde fungierte. Mit dem „Vatertags-Fischen“ beginne der Christi-Himmelfahrtstag bereits am frühen Morgen. Die Fischerfreunde träfen sich am Haager Weiher. Aus diesem schönen Brauch, der seit Jahrzehnten gepflegt werde, habe sich „nach und nach“ das Fischerfest für die Öffentlichkeit entwickelt. „Am Anfang haben wir die Fische innerhalb des Vereins gegrillt, erinnert sich Geier und lacht. Seit etwa 15 Jahren sei auch die Bevölkerung mit eingebunden worden.

Steckerlfisch war nur eine Spezialität, die sich die Gäste am Donnerstag schmecken lassen konnten. © Maria Martin

Vorbestellungen konnten heuer schon im Vorfeld getätigt werden. Dabei konnten die Bürger auf einen QR-Code zugreifen, der von findigen Köpfen im Verein auf die Webseite gestellt worden war. „Da haben sich die Jungen darum gekümmert“, lobte Geier. Nachwuchssorgen habe man bei den Fischerfreunden Haag nicht. Bereits ab 14 Jahren könne sich die Jugend zum Angelschein anmelden. Und weil die Fischerfreunde den Verein auch beim Sommerferienprogramm der Gemeinde vorstellen, könne die junge Generation ganz spielerisch für das schöne Hobby begeistert werden.

Ansturm souverän gemeistert

Vorsitzender Stefan Lastowitza und die vielen Helfer bewältigten den riesigen Ansturm um die Mittagszeit souverän. Hand in Hand arbeitete man zusammen. Belohnt wurden die Fischerfreunde mit zufriedenen Gästen, die sich geduldig in langen Schlangen vor den Verkaufsständen angestellt hatten.

Maria Martin

