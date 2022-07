Dorfstraße wird zur Vergnügungsmeile: Stopselclub Inkofen feiert sein 50-jähriges Bestehen mit einem Volksfest

Gekonnt zapfte Bürgermeister Anton Geier im Zelt das erste Fassl an – und eröffnete das Fest offiziell. © Siegfried Martin

Zu seinem 50. Geburtstag hat sich der Stopselclub Inkofen nicht lumpen lassen: Das Jubiläum feierte man mit einem kleinen Volksfest.

Inkofen – 50 Jahre Stopselclub Inkofen: Dieses Jubiläum feierte der Traditionsverein groß mit einem Volksfest mitten im Dorf. Rund um das Festzelt reihten sich Imbissbuden und Attraktionen. Sogar eine Schaustellerfamilie hatte sich bereit erklärt, ihren Schießstand aufzubauen.

Eigentlich war ein Vier-Tage-Fest geplant

Dass die obere Ortsstraße am Sonntag zur Vergnügungsmeile werden konnte, dafür hätten alle Dorfbewohner an einem Strang gezogen, freuten sich Markus Westermeier und Jonas Maier vom Festausschuss: Alles sei in Eigenregie gestemmt worden, mehr als 60 Bürgerinnen und Bürger hätten zum Gelingen des runden Geburtstages beigetragen. Eine Sitzung hatte sich an die andere gereiht, als die Vorstandschaft und der Festausschuss in den vergangenen Monaten zusammenkamen. Eigentlich habe man das Jubiläum als Vier-Tage-Fest ausgelegt, erzählten Maier und Westermeier. Durch die Pandemie-bedingte Planungsunsicherheit habe man sich letztlich aber für das Alternativprogramm entschieden, das da lautete: „Wir organisieren ein Volksfest!“ Ein solches habe es anlässlich eines Vereinsjubiläums noch nie gegeben.

Geehrt wurden die Stopselclub-Gründungsmitglieder Franz Hobmeier (sitzend), (2. Reihe, v. l.) Martin Meier, Martin Holzinger und Reinhardt Wetzl von (hinten, v. l.) Markus Westermeier, Jonas Maier und Robert Rott vom Festausschuss. © Martin

Und die geladenen Gäste kamen: Viele Vereine und andere Besucher aus den umliegenden Gemeinden gaben den Organisatoren die Ehre. Bürgermeister Anton Geier, der am Vormittag traditionsgemäß das erste Fassl Bier anzapfte, war voll des Lobes: „So etwas auf die Beine zu stellen – Respekt.“ Für die Sicherheit der Gäste musste schließlich ebenso vorgesorgt werden wie für die Kontrolle im Rahmen des Jugendschutzes. „Wir haben alles abgedeckt“, betonten die Organisatoren Westermeier und Maier.

Musikalisch ließ Hans Mock die Gäste die Feiermeile passieren. Seinen Leierkasten hatte er am Eingang aufgebaut. Bei den vielen helfenden Händen bedankten sich die Mitglieder des Festausschusses. Allen voran Jakob Soller, der gleichzeitig mit dem Vereinsjubiläum seinen eigenen Geburtstag feiern konnte: Ein fetziger Tusch von der Blaskapelle durfte da nicht fehlen. Dank gab es auch für die ortsansässige Zimmerei Maier, ohne deren Expertise das Fest so hätte nicht gefeiert werden können, machte der Festausschuss deutlich.

Hervorragender Zusammenhalt

Vier Gründungsmitglieder, die den Verein vor 50 Jahren aus der Taufe gehoben hatten, erhielten eine gesonderte Ehrung: Franz Hobmeier, Martin Meier, Martin Holzinger und Reinhardt Wetzl.

Für den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Dorf engagiere sich der Verein mit vielen Veranstaltungen im Jahr, betonte Westermeier. Ein „Krimi-Dinner“ werde alljährlich auf die Beine gestellt, die Dreikönigsfeier mit lustigen Einlagen bestückt, das Maibaumaufstellen und das Bewachen desselben obliege dem Stopselclub, Watt-Turnier der Vereine oder gemeinsame Skiausflüge würden ebenfalls gut angenommen. Die lobenden Worte und das gut besuchte Fest waren ein großartiger Erfolg für den Verein, der wieder einmal ein Zeichen dafür gesetzt hatte, dass der Zusammenhalt hervorragend funktioniert.

