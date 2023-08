Kaiserzeitausfahrt in Haag: Motorräder aus einer anderen Ära

Schal, Schutzbrille und Knickerbocker: Nicht nur die alten Maschinen waren ansehnlich, auch viele Fahrer putzten sich zeitgemäß heraus. © Maria Martin

Die Kaiserzeitausfahrt in Haag wäre fast ins Wasser gefallen, doch am Ende rollen 72 hartgesottene Oldtimerfans mit ihren alten Motorrädern durch Haag.

Haag – Auch wenn kein Kaiserwetter herrschte: Die traditionelle Kaiserzeitausfahrt des Münchner Veteranen Motorrad Club (MVMC) am Wochenende in Haag ließen sich die Liebhaber der klassischen Maschinen nicht nehmen. 72 Teilnehmer gingen an den Start – auch wenn das eine oder andere Auge dabei besorgt gen Himmel schielte.

„Wir fahren!“ Für die Teilnehmer, die ihre Maschinen teilweise bereits am Freitag aus allen Regionen der Republik und einigen EU-Nachbarländern in Richtung Ampertal gelenkt hatten, ging bei dieser Ansage von Thomas Stauffert, Vorsitzender des MVMC, die Zitterpartie zu Ende. Bis ein paar Stunden vor dem Start um 10 Uhr am Sonntagvormittag war nämlich noch nicht entschieden, ob man die historischen Motorräder tatsächlich in die Hügellandschaft rund um die Hallertau schicken dürfe. Auf nassen Straßen könne die Leistung der Maschinen schon mal kurzzeitig absinken, meinte Stauffert. Durch das Wasser könne der Keilriemen rutschen, bei Nässe sei äußerst sensibler Umgang mit Gas und Bremse angesagt.

Zwischen zwei Oldtimern: der Vorsitzende des MVMC, Thomas Stauffert, mit seiner Frau Brigitte. © Maria Martin

Sämtliche Zweiräder, die an der Traditionsveranstaltung teilnahmen, vermittelten die Ära der „guten alten Zeit“. Wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts tuckerten und dröhnten die im Original-Zustand erhaltenen „Uralt“-Motorräder zum Startpunkt an der östlichen Zufahrt zur Schlossallee in Haag.

Über 100-Jährige und Schönheitskönigin

„Feuerstühle“ waren es nicht, die die Fahrer der ersten drei Startnummern in Position brachten. Eine „Laurin & Clement“ aus dem Jahr 1901 lenkte Petr Hostalek aus Tschechien. Mit dem ersten Motorfahrzeug des tschechischen Automobilhersteller Skoda habe dessen Besitzer im Jahr 1912 an einer Erinnerungsreise auf den Spuren der legendären Fernfahrt Paris-Wien von 1902 über die Alpen teilgenommen, erzählte Stauffert.

Mit der Startnummer 3 ging Horst Klett aus Geretsried im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen mit einer echten Rarität an den Start: Die „Achilles T5“, Baujahr 1905, habe beim „Concours d’Elegance“ 2019, einer Art Schönheitswettbewerb für historische Fahrzeuge, in der Klasse der Veteranen-Motorräder den ersten Preis erhalten, wusste Stauffert.

Von der Schlossallee in Haag ging die Kaiserzeitausfahrt über die Haager Ortsteile Unter-, Mitter- und Obermarchenbach in Richtung Nandlstadt, dann weiter nach Rudelzhausen, wo ein erster Zwischenstopp mit Pause im Gasthaus Festner-Busch eingeplant war.

Interessante Gespräche mit Zaungästen gab es im weiteren Verlauf der Ausfahrt, die über Städte und Gemeinden in den Landkreisen Kelheim und Landshut am Nachmittag wieder zurück nach Haag führte.

Aus Zucker durftendie Fahrer nicht sein

„Hart gesotten“ mussten die Fahrer am Sonntag schon sein. Aus Zuckerwatte seien sie zwar nicht, meinten einige von ihnen. Allerdings sei die „stilechte“ Kleidung von anno dazumal schon wasserdurchlässiger als moderne Motorradbekleidung. Bommelmütze oder eine fesche Lederhaube, Schal, Schutzbrille, Handschuhe und Knickerbocker-Hose wurden früher als „Schutzkleidung“ auf den Zweirädern getragen. Auch das sei Bestreben des Vereins, sagte Stauffert. Man wolle der Bevölkerung zeigen, wie die Leute vor 100 Jahren auf das Motorrad stiegen. „Ohne neongelbe Schuhe und enger Bluejeans“, sagte der Vorsitzende des Münchner Veteranen Motorrad Club.

von MARIA MARTIN