Flächenbrand-Gefahr: Auf den trockenen Feldern „reicht ein kleiner Funke, und es brennt“:

Von: Andrea Hermann

Teilen

Anhaltende Trockenheit und Wind bereiten den Feuerwehren Sorge, da beim kleinsten Funkenflug Felder in Flammen geraten können und sich das Feuer rasch ausbreitet – wie bei den Einsätzen am Wochenende. © KBI Freising

Fünf Flächenbrände verzeichneten die Landkreis-Feuerwehren am Wochenende. Und die Gefahr ist noch nicht gebannt: Anhaltende Trockenheit und Wind bereiten den Ehrenamtlichen weiterhin Sorgen.

Landkreis – Ein kräftezehrendes und schweißtreibendes Wochenende liegt hinter den Landkreis-Feuerwehren: Bei mehreren Flächenbränden waren die Floriansjünger gefordert. Und die Gefahr ist – trotz kleinerer Regenschauer – nicht gebannt, wie Kreisbrandrat Manfred Danner auf FT-Nachfrage erklärt: Anhaltende Trockenheit und Wind bereiten den Einsatzkräften weiterhin Sorgen.

Fünf Flächenbrände in zwei Tagen: „Das ist schon viel für ein Wochenende“, bilanziert Danner. Das Problem ist die anhaltende Trockenheit. „Die Felder sind staubtrocken. Es reicht ein kleiner Funke, und es brennt.“ Solche Funken können sehr schnell entstehen – etwa, wenn beim Dreschen ein Stein ins Schneidwerk kommt. Dann kann es zu einem „Funkenschlag“ kommen, der Felder und manchmal sogar Erntemaschinen in Brand setzt.

Die Unterstützung der Landwirte ist für die Feuerwehren bei Flächenbränden sehr wertvoll und wichtig. © KBI Freising

Starker Wind facht das Feuer weiter an

Einer dieser Flächenbrände war am Sonntagnachmittag: Zwischen Gerlhausen und Thann stand ein Getreidefeld in Flammen. Und damit nicht genug: „Aufgrund des starken Windes und der großen Trockenheit breitete sich das Feuer schnell aus und griff auf ein weiteres Feld über. Ebenso lief das Feuer in ein angrenzendes Waldstück und setzte mehrere hundert Quadratmeter Waldboden in Brand“, heißt es im Einsatzbericht der Kreisbrandinspektion. Sofort war ein Großaufgebot an Rettungskräften vor Ort, um mit Hilfe von mehreren C-Rohren, Feuerpatschen und Löschrucksäcken des neu beschafften Rollcontainers „Waldbrand“ das Feuer „gerade noch rechtzeitig unter Kontrolle“ zu bringen, wie es heißt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Kombination aus Trockenheit und Wind ist sehr gefährlich, denn „der Wind facht das Feuer an“, erklärt der Kreisbrandrat – und somit breitet sich das Feuer schnell aus. Der Landkreis ist auf diese Einsätze vorbereitet. Nicht nur, dass man im vergangenen Jahr Waldbrand-Container beschafft und die Ehrenamtlichen geschult hat: Mit Blick auf aktuell mögliche Flächenbrände wurden in der Alarmplanung zusätzliche Tanklöschfahrzeuge aufgenommen, die im Ernstfall – je nach Größe des Fahrzeugs – zwischen 3000 und 8000 Liter Wasser mitführen. Das ist vor allem bei den Flächenbränden wichtig, da an den Feldern meist kein Hydrant steht. Bis die Wasserleitung aufgebaut ist, kann durch das Tanklöschfahrzeug vor Ort bereits mit dem Löschen begonnen werden.

Mit Löschrucksäcken waren die Einsatzkräfte unterwegs und löschten Feuer und Glutnester ab. © KBI Freising

Wertvolle Hilfe der Landwirte

Ein großes Lob seitens der Kreisbrandinspektion geht an die Landwirte – etwa nach den Einsätzen am Sonntag (Seite 6): „Auch heute konnten die Feuerwehren wieder auf unzählige Landwirte zählen, die bei den Löscharbeiten eine hervorragende Unterstützung waren.“ Ob die Landwirte die Felder grubbern und pflügen oder Güllefässer als Löschwasserreserven zur Verfügung stellen: Für die Feuerwehren ist diese Unterstützung sehr wertvoll.

Auch wenn es in den vergangenen Tagen leicht abgekühlt und zwischenzeitlich etwas geregnet hat, ist die Gefahr noch nicht gebannt. Der Regen sei nur ein „Tropfen auf den heißen Stein gewesen“, so Danner. Die Felder würden „nicht richtig nass“.

Vorbeugen kann man solchen Bränden laut Danner nicht. Allerdings sei es immer gut, wenn abgeerntete Felder gepflügt werden, weil dann „kein brennbares Material mehr oben drauf ist“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.