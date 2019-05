Bub wirft Stein auf fahrenden Mercedes – Video belegt Tat

Ein unbekannter Bub hat in Haag einen Stein gegen einen fahrenden Mercedes geworfen. Nun ermittelt die Polizei.

Haag – Ein 68-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr am Donnerstag gegen 12 Uhr auf der Inkofener Straße in Haag Richtung Freising. Auf dem rechten Gehweg kam ihm ein bislang unbekannter, etwa zehn bis zwölf Jahre alter Bub mit blauer Jacke und Brille entgegen. Kurz bevor der Mercedes-Fahrer an ihm vorbeifuhr, sah er, wie der Bub ausholte und mit der rechten Hand einen Stein nach seinem Pkw warf. Der Stein traf den rechten Seitenspiegel und zerstörte diesen. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizei

Da der Mercedes-Fahrer eine sogenannte Dashcam an seiner Windschutzscheibe installiert hat, liegen Videoaufzeichnungen von dem Vorfall vor. „Der Junge wäre insofern gut beraten, sich selbst bei der Polizei zu melden“, heißt es im Polizeibericht. Es wird derzeit wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Sachdienliche Hinweise an die PI Freising unter Tel. (0 81 61) 5 30 50.

