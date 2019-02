Unpraktisch und zu lang: Ist die Umleitung bei Inkofen ein „Schildbürgerstreich“?

Die Staatsstraße 2054 bei Inkofen ist seit November gesperrt. Wer Richtung Moosburg will, muss einen Umweg in Kauf nehmen. Für Josef Wiesheu ist die Umleitung allerdings sehr unglücklich gewählt.

Inkofen – Seit November ist die Staatsstraße 2054 bei Inkofen gesperrt. Nach einem Unfall an der Inkofener Kapelle Ende Oktober, den eine Spinne mitverschuldet hatte, ist das denkmalgeschützte Bauwerk am Straßenrand einsturzgefährdet. Das staatliche Bauamt in Freising hat daraufhin eine Umleitung eingerichtet. Vom Kreisel zwischen Haag und Inkofen wird in Richtung Moosburg über Obermarchenbach, Gerlhausen, Oberappersdorf und Bergen geleitet. Diese Route sorgt für Verwirrung.

„Ist das ein Schildbürgerstreich?“, fragt sich FT-Leser Josef Wiesheu aus Flitzing. Hätte man die Umleitung über Langenbach ausgeschildert, so würden den Fahrzeuglenkern acht Kilometer Fahrtstrecke erspart bleiben, schreibt Wiesheu. Die Umleitungsstrecke habe man in Anhörung mit dem Baulastträger abgestimmt, sagt Carola Hetzenecker vom Staatlichen Bauamt in Freising. Da die Route in Richtung Langenbach nach Moosburg über eine Kreisstraße verlaufe, sei das Landratsamt Freising zuständig. Dieses habe Bedenken geäußert, weil auf der Strecke ein Brückenbauwerk mit einer Tonnage-Beschränkung versehen sei, erklärt Hetzenecker. „Wir haben die Aufgabe, eine Umleitung für den überörtlichen Verkehr bereitzustellen“, betont Hetzenecker.

Das Gleiche gelte für eine weitere Anfrage Wiesheus. Er möchte wissen, warum man die Ortsdurchfahrt komplett gesperrt habe, wo doch eine Durchfahrt durch den unteren Ortsteil zumindest für Pkws problemlos möglich sei. „Wir müssen eine Umleitungsstrecke suchen, die für den Schwerlastverkehr geeignet ist“, erklärt Hetzenecker. Im unteren Ortsteil sei das nicht der Fall. Solange die Verkehrssicherheit wegen der einsturzgefährdeten Kapelle nicht gewährleistet sei, werde man die Straße nicht freigeben können.

+ Komplett gesperrt: Die Inkofener Kapelle (links im Bild) ist seit einem Unfall Ende Oktober einsturzgefährdet. Die Staatsstraße 2054 ist seitdem nicht befahrbar. © Martin

Gotteshaus muss erhalten bleiben

Bei dem Gotteshaus aus dem 19. Jahrhundert handle es sich um ein geschütztes Einzeldenkmal, sagt Robert Stangl, Pressesprecher des Landratsamts. Dieses sei gemäß Bayerischem Denkmalschutzgesetz vom Eigentümer zu erhalten und fachgerecht in Stand zu setzen. Dies sei bei einem Vor-Ort-Termin im November zwischen dem Landratsamt als Untere Denkmalschutzbehörde und dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege klargestellt worden.

Man warte derzeit noch auf ein denkmalgerechtes Sanierungskonzept des Eigentümers, berichtet Stangl. Für einen Abriss lägen derzeit keine Anhaltspunkte vor. Diesen Freitag kommen Gemeinde und Eigentümer zu einem Gespräch zusammen, erklärt Haags Bürgermeister Anton Geier auf Anfrage. Man werde versuchen, alle Interessen -unter einen Hut zu bekommen. Bis auf Weiteres werden die Verkehrsteilnehmer also noch auf die Umleitungsstrecke ausweichen müssen.Maria Martin

