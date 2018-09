Die Zukunft des Dorfladens liegt in den Händen der Kunden

Die Gesellschafter des Dorfladens trafen sich zur Versammlung. Bilanz: Man schreibt noch immer rote Zahlen. Man möchte den Lieferanten wechseln und das Angebot erweitern. Und: Die Zukunft des Dorfladens liegt allein in den Händen der Kunden.

Haag – Seit fünf Jahren gibt es in Haag an der Amper einen Dorfladen, der von den beiden Geschäftsführern Udo Marin und Michaela Dehner ehrenamtlich geführt wird. Anlässlich der 5. Versammlung der stillen Gesellschafter des Dorfladens berichteten die Geschäftsführer und der Beirat über ihre Arbeit und gaben einen Ausblick auf die zukünftigen Gesellschaftsangelegenheiten.

Beiratsmitglied Jörg Lippert erzählte von den vielseitigen Aktivitäten und der Weiterentwicklung des genossenschaftlich geführten Ladens, der zur Zeit von 229 Teilhabern und einer Einlage von 66 300 Euro getragen werde. Über 5000 Kunden kommen jeden Monat zum Einkaufen oder zur Poststelle in den Laden. „Im vergangenen Jahr konnte ein Umsatz von 424 668 Euro erzielt werden“, berichtete Udo Marin. Leider lässt die Bilanz immer noch zu wünschen übrig, denn auch im vergangenen Jahr war ein Verlust von 6000 Euro zu verzeichnen und stieg damit auf insgesamt 47 315 Euro, der bisher noch von den Einlagen gedeckt ist. Von diesem Verlustgeschäft möchte man natürlich so bald wie möglich herunterkommen, und man holte sich deshalb professionellen Rat bei dem Experten Wolfgang Gröll.

Angedacht ist ein neuer Lieferant, weil die Geschäftsführer mit dem bisherigen nicht zufrieden sind. Forciert werde weiterhin die Herstellung von Frischkäse sowie die Anlieferung von Backwaren aus der Bio-Bäckerei Polz in Ampermoching. Wie Udo Marin bei der Versammlung bekanntgab, schließt die Metzgerei Hack, die zu den Lieferanten des Ladens bisher gehörte, am Samstag, 27. Oktober, ihr Geschäft. Da für das Haager Metzgergeschäft bisher kein Nachfolger gefunden wurde, werde man sich einen neuen Lieferanten für die Wurst- und Fleischwaren suchen müssen. „Dabei wollen wir auch Fleisch auf Vorbestellung anbieten und unser Angebot an warmen Brotzeiten ausweiten“, beteuerte Marin.

Bürgermeister Anton Geier bezeichnete den Lebensmittelhandel als das härteste Geschäft und lobte gleichzeitig das Engagement von Udo Marin und Michaela Dehner. Den Dorfladen könne man auf keinen Fall mit einem Discounter vergleichen. Bei uns bekommen die Dorfbewohner auf kurzen Wegen alles, was sie zum Leben brauchen, und sie können es bequem mit ihren Erledigungen bei der Post verbinden.

Ob der Dorfladen langfristig erfolgreich werde, hänge auch von den Verbrauchern ab. Sie entscheiden selbst, wo sie einkaufen wollen und sollten den Nahversorger weiterhin nutzen und unterstützen.

Zur Verbesserung des Klimas im Geschäft konnte im Juli des letzten Jahres eine Klimaanlage installiert werden, und im November wurde eine neue Werbetafel aufgestellt. Dieses Jahr besuchte man den Kranzberger Dorfladen, der von Rewe beliefert wird, und nahm am Dorfladen-Seminar in Heisingen teil. Neu hinzugekommen als Lieferant ist die Bergkäserei Diepholz, die zukünftig Käsespezialitäten aus dem Allgäu liefert. Wiedergewählt in den Gesellschaftsrat wurden Thomas Brunner, Jörg Lippert und Sylvia Weber. Als neues Mitglied kam Maria Kaupe hinzu. Sie löst Martin Marks ab.

Wolfram Riedel