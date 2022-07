Die Haager verstehen zu feiern: Biergartenatmosphäre mitten im Ort

Gut besucht: Ab dem Nachmittag und bis in die Abendstunden saßen die Haager bei Musik, Bier und Brotzeit zusammen. © Martin

Die Haager feiern ihr großes Dorffest mit Kinderschminken, Krustenbraten und Co. Die gute Laune hält an bis spät in die Nacht.

Haag – Beim traditionellen Haager Bürgerfest rund um den Dorfplatz kamen am Samstag alle Besucher auf ihre Kosten: Jung und Alt vergnügten sich gleichermaßen. Viele fleißige Hände hatten im Vorfeld dafür gesorgt, dass die Veranstaltung gelingen kann. Das blaue Vereins-T-Shirt der Haager Graf-Lodron-Schützen war überall zu sehen. Den ganzen Vormittag über waren die Mitglieder mit dem Aufbauen der Imbissstände und der Hüpfburg für die Kinder beschäftigt gewesen.

Start am Nachmittag

Das Kinderschminken kam gut an: Hier verwandelt Rebecca von den Graf-Lodron-Schützen die kleine Sophia in ein Kätzchen. © Martin

Am Nachmittag ab 15 Uhr stellten sich die ersten Gäste ein. Die genussvolle „Qual der Wahl“ blieb beim üppigen Kuchenbuffet keinem erspart. Auch später nicht, als sich die verführerischen Düfte von Steckerlfisch und reschem Krustenbraten breitmachten. Während sich der Nachwuchs in der Hüpfburg oder beim Kinderschminken vergnügte, ließen es sich die Erwachsenen bei Bier und Brotzeit gut gehen.

Ein resches Stück Schweinsbraten gab es von Magdalena und Katharina Wolf sowie „Küchenchef“ Florian Hiebl. © Martin

Ausreichend Platz zum Feiern bot die weitläufige Fläche rund um den Dorfplatz neben der Schloßallee. Zahlreiche Biertischgarnituren verwandelten diesen in einen riesigen Biergarten. Passend zu dieser Atmosphäre rundete ein rescher Krustenbraten das kulinarische Angebot ab. „Küchenchef“ Florian Hiebl sowie Magdalena und Katharina Wolf hatten alle Hände voll zu tun, um dem Andrang Herr zu werden. Die Teller mit Kartoffelsalat und Fleisch gingen weg wie „warme Semmeln“. Maria Martin

Bunt ging‘s zu

Richtig bunt ging es zu beim Kinderschminken zu. Mit Farbe und Pinsel zauberte Rebecca von den Graf-Lodron-Schützen den Mädchen und Buben verschiedene Motive ins Gesicht. So einige tierische Gäste waren danach zwischen den Biertischen unterwegs.

Auch das Wetter spielte noch bis in die Abendstunden mit. Und so saßen die Haager noch lange gemütlich zusammen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.