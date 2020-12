Tragische Geschichte: Carla Wagner muss Traditionsbäckerei aufgeben - ein großer Trost bleibt

Seit 40 Jahren gibt es die Bäckerei/Konditorei Wagner in Haag. Unter traurigen Umständen muss sich seine Ehefrau Carla nun von dem Geschäfts verabschieden.

Haag – Seit 40 Jahren gibt es die Bäckerei und Konditorei Wagner in Haag. Doch statt im Dezember ein Jubiläum zu feiern, heißt es für Carla Wagner Abschied nehmen von dem Laden, der so fest im Ort verwurzelt ist. Am 31. Dezember öffnet sie zum letzten Mal.

Die Umstände, die dazu geführt haben, sind tragisch. Am 11. Juli war nach schwerer Krankheit ihr Mann Siegfried gestorben, der das Geschäft nicht nur gegründet, sondern auch jeden Tag gelebt hat. Nur 64 Lebensjahre waren dem Konditormeister, einem Haager Urgestein, vergönnt. Ihm zuliebe und zu Ehren hat Carla Wagner über Monate hinweg darum gekämpft, dass es mit der Bäckerei unter neuer Führung weitergehen kann. Am Ende mit Erfolg. „Dass mir das gelungen ist, gibt mir viel Trost“, sagt die 52-Jährige. „Es hätte ihm viel bedeutet.“

Siegfried Wagner in Haag: Ein junger Konditor erobert die Herzen

Die ersten Backwaren gingen am 1. Dezember 1980 über die Ladentheke. Damals hatte Siegfried Wagner das Geschäft von seiner Mutter Anna übernommen, um aus dem bisherigen Kramerladen eine Bäckerei und Konditorei zu formen. Sein Handwerk hatte er von der Pike auf gelernt. Mit gerade einmal 22 Jahren wurde ihm in München die Urkunde überreicht, die ihn als einen der jüngsten Konditorenmeister in ganz Bayern auswies.

+ „Ein Genie“: Konditormeister Siegfried Wagner hat seinen Beruf bis zu seinem Tod jeden Tag mit Leidenschaft gelebt. Seine Kir Royal ist der Renner. © Wagner

Weil Liebe bekanntlich durch den Magen geht, gewann Siegfried Wagner schnell die Herzen der Haager. Seine Brezen, gerne auch großformatig, gingen weg wie warme Semmeln. Und bei seinen beliebten Torten war die Kir Royal der Renner, eine Johannisbeer-Sahne mit weißer Schokolade. Große Leidenschaft und noch mehr Fleiß zeichneten Wagner immer aus. „Er hat jede freie Minute daran getüftelt, seine Torten noch weiter zu verbessern“, berichtet seine Witwe. Ob vermeintlich einfaches Gebäck wie Schuxn oder gehobene Kunst wie Petit Fours – er wollte, dass alles jeden Tag noch besser schmeckt. Für seine Kreationen, auch für Brote, bekam Wagner viele Preise. „Sogar Pralinen hat er selbst gegossen. Er war ein Genie.“

Tumor bei Siegfried Wagner: Hiobsbotschaft beim Pralinen-Gießen

Ausgerechnet bei der Herstellung von Pralinen ereilte Siegfried Wagner vor rund einem Jahr die Schock-Diagnose: Ein Tumor am Herzen veränderte sein Leben von einem Tag auf den anderen. Es folgten eine Operation und Klinikaufenthalte. „Er hat gekämpft, wie er es immer getan hat“, sagt Carla Wagner. „Aber die Krankheit war stärker.“ Sie hat auch verhindert, dass Siegfried Wagner das Geheimnis seiner Pralinen noch an Tochter Vanessa (17) weitergeben konnte. „Dabei hätte er das so gern noch getan.“

Ein Trost: Neben der Bäckerei hat Wagner vor 38 Jahren auch eine Rinderzucht aufgebaut. Um die Galloways und Angus-Rinder, die sich ganzjährig unter freiem Himmel auf der Weide aufhalten, werden sich in Zukunft Carla und Vanessa Wagner kümmern – mit Unterstützung eines langjährigen Mitarbeiters. Das daraus gewonnene BIO-Rindfleisch wird weiterhin dank einer gut strukturierten Hofvermarktung angeboten und in der Regel einmal monatlich ausgegeben.

Haag: Konditor kann Pralinen-Geheimnis nicht mehr an Tochter weitergeben

„Die fatale Diagnose hat meinen Mann sprachlos gemacht“, berichtet Carla Wagner. Wie er sich genau die Zukunft seines Geschäfts vorgestellt hat, darüber habe er nicht viel geredet. „Ich weiß aber sicher, dass es ihm ein Herzensanliegen gewesen wäre, dass es weitergeht.“ Umso glücklicher ist Carla Wagner, dass sie das geschafft hat.

Am 5. Januar, also nur fünf Tage, nachdem sie selbst in der Bäckerei ihren letzten Arbeitstag hat, öffnet Tom Günther das Geschäft. Der 27-Jährige, der derzeit bei der renommierten Bäckerei Schrafstetter in Mauern arbeitet, ist seit drei Jahren Meister. „Ein echter Handwerker und Könner“, betont Carla Wagner. „Kein Industrie-Bäcker, der Container-Ware anbietet.“

Der neue Inhaber hat zugesagt, dass der Name des Geschäfts und das Sortiment erhalten bleiben. Und auch die zehn Angestellten, die in der Bäckerei arbeiten, übernimmt der neue Mann. Dazu zählt Konditor Werner Köhler, der seit 34 Jahren zu den Wagners gehört. „Alle Torten, die mein Mann kreiert hat, kann er eins zu eins backen“, sagt Carla Wagner. Und so lebt Siegfried Wagner weiter – in seinen süßen, raffinierten und delikaten Kreationen, die vielen Menschen auch in Zukunft Freude bereiten werden.

