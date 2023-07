Haag bekommt ein Boardinghaus

Mehr PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden - das will der Gemeinderat Haag.

Der Gemeinderat hat 21 Appartements am Hohlleitenweg genehmigt. Darüber hinaus ebenso mehr Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden.

Haag – Ein Appartementhaus in zwei Gebäuden mit Tiefgarage soll am Hohlleitenweg 10 in Haag entstehen. Die Bauwerber wollen das bestehende Wohnhaus mit Nebengebäuden und Garagen abreißen, um das Bauvorhaben verwirklichen zu können. Ein entsprechender Vorbescheidsantrag wurde jetzt bei der Verwaltung eingereicht.

Bei der Sitzung am Dienstag hatten die Gemeinderäte keine Einwände. Hinsichtlich Maß, Art und Situierung sei ein Boardinghaus an dieser Stelle bauplanungsrechtlich zulässig, hieß es in der Stellungnahme der Verwaltung. Die Bauweise mit Erdgeschoss, 1. Stock und Dachgeschoss (E+1+D), einer Wandhöhe von maximal 9,29 Meter und einem Satteldach füge sich in die Art der näheren Umgebung ein. Weil die vorgesehenen 21 Appartements jedoch in zwei Gebäuden Platz finden sollen, müssten die Flurstücke, auf denen das Boardinghaus stehen werde, katastertechnisch zusammen gelegt werden, betonte Christian Stampfl vom Bauamt. Und zwar bevor die Eigentümer den Bauantrag einreichten. Pro Wohneinheit sei ein Stellplatz nötig, für Besucher oder Mitarbeiter drei zusätzliche. 24 Stellplätze seien bei der jetzigen Planung nötig. Sollten sich die Angaben der Betriebsbeschreibung ändern und die Appartementgröße verändert werden, sei der Stellplatzbedarf erneut zu prüfen. Der Antrag wurde einstimmig genehmigt.

Erschließung startet

Bald los gehen wird es mit den Erschließungsarbeiten am Baugebiet „Südlich der Graf-Lodron-Straße“. Wie mehrfach berichtet wird die Straße, die das neue Wohngebiet von Norden nach Süden erschließen wird, zunächst „schwimmend“ gebaut. Aufgrund der darunter liegenden Torfschichten sei das die beste Lösung, betonte Bürgermeister Anton Geier. Die schwierigen Baugrundverhältnisse hätten die Attraktivität des Auftrags stark beeinträchtigt, berichtete der Rathauschef weiter. Nur zwei Firmen hätten ein Angebot abgegeben. Mit der Firma Schelle aus Pfaffenhofen habe man jedoch einen Partner gefunden, der für die anfallenden Arbeiten gut qualifiziert sei. Man habe mit der Firma bisher gute Erfahrungen gemacht, so Geier. Aufgrund deutlicher Preissteigerung sei die Auftragssumme um rund 17 Prozent gestiegen. Für die Straßen- und Kanalarbeiten wurde die Auftragssumme von knapp 1,2 Millionen (brutto) einstimmig genehmigt. Man wolle schließlich vorankommen. Und billiger werde es nicht mehr, meinte 2. Bürgermeister Dominik Berger.

Mehr PV-Anlagen

Ergänzt werden sollen die bereits bestehenden Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen des Rathauses und am Gebäude des ehemaligen Alten Wirts am Dorfplatz. Einen entsprechenden Beschluss, öffentliche Gebäude vermehrt mit der umweltfreundlichen Technik zu bestücken, hatte der Gemeinderat bereits in einer früheren Sitzung gefasst. Das Dach des Rathauses eigne sich für eine Anlage mit 20,58 Kilowatt-Peak (kWp), das Dach am Alten Wirt für 15,12 kWp. Die Angebotssumme eines ortsansässigen Elektro-Meisterbetriebs in einer Gesamthöhe in Höhe von rund 40 000 Euro werde sich schnell amortisiert haben, meinte Geier.

Neues Messgerät

Genehmigt wurde von den Räten auch die Anschaffung eines neuen Geschwindigkeitsmessgerätes. Das neue Gerät, das ein altes, störungsanfälliges ersetzen soll, werde mit Solar betrieben und sei geeignet, die Anzahl der Fahrzeuge und der zu schnell gefahrenen Verkehrsteilnehmer zu zählen, berichtete der Bürgermeister. Kosten: 3 098 Euro (brutto).

