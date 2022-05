Boule: VfR Haag gründet neue Abteilung - Die schmiedet bereits Pläne

Das Team der neugegründeten Boule-Abteilung: (v. l.) VfR-Chef Helmut Leitl mit Georg Lerner (2. Vorsitzender der neuen Abteilung), Dietmar Schmidt (Vorsitzender), Norbert Krause (Schriftführer), Mika Krause (Kassier) und Werner Klatt (Platzwart). © Martin

Ab sofort gehört Boule offiziell zum VfR Haag. Die neue Abteilung des Vereins hat schon einige Pläne gefasst.

Haag – Die Kugeln können ab sofort ganz offiziell klacken: Seit Mittwoch ist das gemeinsame Boule-Spielen in der Satzung des VfR Haag verankert. Die neue Abteilung wurde dank einer engagierten Zehner-Crew aus der Taufe gehoben. Als Vorsitzende fungieren Dietmar Schmidt und Georg Lerner aus Haag. Vor zwei Jahren haben die ambitionierten Spieler im westlichen Bereich des VfR-Sportplatzes eine Boule-Anlage mit zwei Spielfeldern errichtet.

Dann kam Corona und es gab Auflagen, die das Ausüben des Sports einschränkten. Deshalb sei man erst jetzt zusammengekommen, um die jüngste Abteilung im VfR zu gründen, sagte Dietmar Schmidt. „Damit haben wir acht Abteilungen“, freute sich VfR-Vorsitzender Helmut Leitl.

Vorsitzender wünscht sich eine „Insel der guten Laune“

Ein „wunderbarer Platz“ sei es, auf dem die Metallkugeln an den wöchentlichen Trainingstagen am Donnerstag und Samstag klacken dürfen. Vor kurzem seien dort Bäume angepflanzt worden, die wohl bald Schatten spenden würden, so Leitl. Ein Ambiente, fast wie in Südfrankreich? Ganz ungezwungen wolle man Boule spielen, zunächst als Breitensport, darüber waren sich die zehn Gründungsmitglieder einig.

Ein Turnier ausrichten, möglicherweise bereits im Herbst dieses Jahres, das sei angedacht, Wertungen werde man dann besser aus dem Spiel lassen. „Sonst wird es zu ernst“, meinte Lerner. Eher ein „Gaudi-Turnier“ solle es werden. Eine „Insel der guten Laune“, wie das auch in den südeuropäischen Ländern der Fall sei.

Eine Beleuchtung für den Platz? - „Durchaus sinnvoll“

Auf einer Tafel am Rande der Anlage mit ihren zwei Spielfeldern sollen die wöchentlichen Übungszeiten vermerkt werden, ebenso die Kontaktdaten der im Verein Verantwortlichen. Interessierte hätten dann eine Anlaufstelle. Eine Beleuchtung für den alten Schuppen, der am Rande der Boule-Anlage die „Abrissbirne“ überlebt habe, wie Leitl es ausdrückte, sei jetzt willkommener Stauraum für Utensilien.

Dass man möglicherweise dort sogar eine Beleuchtung schaffen könne, stellte Leitl in Aussicht. Demnächst werde der angrenzende Fußballplatz gefräst. Im Zuge dieser Arbeiten könne eine Starkstromleitung vom Beachvolleyball-Platz her gezogen werden. „Durchaus sinnvoll“, sei das, befand der VfR-Chef.

Ob man die Anlage auch Familien zur Verfügung stellen werde, also über Generationen hinweg, das müsse sich im Laufe der Zeit zeigen, so die Boule-Freunde. Die Wertigkeit der gesamten VfR-Sportanlage werde gesteigert, lobte Leitl. (Maria Martin)

Gut zu wissen:

Aktuelle Trainingszeiten: Donnerstag ab 15 Uhr, Samstag ab 13 Uhr, jeweils mit open End. Der jährliche Mitgliederbeitrag für die Abteilung Boule wird 15 Euro betragen, zusätzlich dazu wird ein jährlicher Beitrag für den ganzen Verein in Höhe von 50 Euro pro Person fällig, ermäßigt 30 Euro.