Haag feiert 50 Jahre Frauenpower

Teilen

Die Gründungsmitglieder des Frauenbunds Haag wurden bei den Feierlichkeiten zum 50-Jährigen ausgezeichnet. © Siegfried Martin

Sein 50-Jähriges feierte der Frauenbund Haag mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Laurentius und gemütlichem Beisammensein im Café Ampertal.

Haag - Gesellschaftlich, sozial und kirchlich engagieren sich die 180 Frauen im Ortsverein des Katholischen Deutschen Frauenbundes seit 1972. Maria Huf sei damals die treibende Kraft für die Gründung gewesen, erinnerte sich Vorsitzende Marianne Schwaiger. Unermüdlich sei sie „von Haus zu Haus“ gegangen und habe für den Zusammenschluss von Frauen geworben. Mit 73 Gleichgesinnten sei man dann gestartet.

In einem „gutem Jahr“, wie das Bürgermeister Anton Geier betonte. Die Rolle der Frauen habe sich damals verändert. Bis Ende der 1960er Jahre habe es das Bürgerliche Gesetzbuch vorgeschrieben, dass die Unterschrift des Mannes nötig gewesen sei, wenn eine Frau habe arbeiten wollen. Erst zu Beginn der 1970er Jahre sei eine verheiratete Frau als geschäftsfähig angesehen gewesen. Pfarrer Andreas Schauer spendete den Frauen ganz besonderes Lob. Erst in Haag habe er die Bedeutung von Vereinen richtig kennen und schätzen gelernt. Und zwar durch die Frauen. Diese schauten über den Tellerrand des Dorfs hinaus. Sie engagierten sich nicht nur als „frommer Kirchenverein“, sondern seien auch gesellschaftlich und politisch unterwegs.

Was ihm aus seiner Zeit im Ampertal nachhaltig in Erinnerung geblieben sei: „Der fröhliche und entspannte Fasching der Frauen in Haag“. „Ganz leichtfüßig“ sei er auch einmal mit von der Partie gewesen. Als „junge, und attraktive Reisebegleiterin“ habe er sich beim Frauenfasching verkleiden sollen.

Und das habe er schon recht ernst genommen, diese Faschingsrolle, erinnerte sich der Geistliche und lachte. Um weiblich anmutigen Gang auch umsetzen zu können, habe er sich extra einmal in ein Café gesetzt und das bei den Bedienungen studiert. „Danach habe ich’s zuhause geübt“, erzählte Schauer unter dem Schmunzeln der Zuhörerinnen. „Z’samm g’richt hamm’s mich schon“, so sein launiges Resümee.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Vereinsfahne sei 1982 von den Mitgliedsfrauen Christa Hahn und Anna Ziegltrum angefertigt worden. Sie hätten selbst Stoff ausgewählt und diesen bestickt. Zahlreiche Veranstaltungen wurden von den Frauen in den 50 Jahren organisiert: Maiandachten am Holzbrünnl im Ortsteil Weihrinnen, Vorträge, Ausflüge, das Kräuterbuschenbinden und das Zieren der Osterkerzen. Auch die Kirche habe von der Tatkraft der Frauen profitiert, betonte Marianne Schwaiger. Das Brautgestühl und einige kirchliche Figuren hätten durch die erzielten Erlöse renoviert werden können. Beim Sticken des Hungertuchs, das zur Fastenzeit die Kirche schmücke, seien die Frauen mitbeteiligt gewesen, ebenso beim Kauf der Weihnachtskrippe, so Schwaiger. Dass die Sternsinger am Dreikönigstag den Segen in die Häuser trugen, auch das hätten die Frauen früher organisiert. Jetzt hätten das die Ministranten übernommen.

Zum Morgengottesdienst mit anschließendem Frühstück treffen sich die Frauen einmal im Monat. Palmbuschenbinden an Ostern und Vorlesestunden für Kinder im Advent gehörten ebenfalls zu den Aktivitäten der Frauen, betonte die Vorsitzende. Besonderes Highlight im Kalender sei der Faschingsball.

Als Vorsitzende fungierten in den vergangenen 50 Jahren Maria Huf, Anna Simak, Christa Hahn, Sonja Schreiner und seit 2015 Marianne Schwaiger. Eine Ehre sei es für sie, die Gründungsmitglieder auszuzeichnen, verriet die Vorsitzende. Als Dank für ihre langjährige Treue erhielten diese wunderschöne, von Franziska Daumoser angefertigte Erinnerungsscheiben aus Holz.

Eine kleine Aufmerksamkeit wurde auch an Sonja Schreiner, Christa Hahn, Dagmar Prohaska, die Musikerinnen Jutta und Monika Schwaiger, Helene Wagensonner, Melanie Wimmer, Chorleiterin Edeltraud Marin und an die Bezirksleiterin des Katholischen Deutschen Frauenbundes, Monika Berger, überreicht. Diese übermittelte den Haager Frauen einen Segenswunsch. Fotoalben, Foto- und Gästebücher aus den vergangenen 50 Jahren, die auf den Tischen auslagen, riefen viele Erinnerungen ins Gedächtnis.

Ausgezeichnet!

Diese Gründungsmitglieder wurden geehrt: Hilde Burger, Christine Fischer, Anita Haberl, Christa Hahn, Hannelore Hiebl, Antonie Huber, Magdalena John, Maria Kalinowski, Theresia Kern, Hilde Obermeier, Anna Schauer, Frieda Scheuchenpflug, Christine Schütz, Katharina Stockmeier, Ingeborg Stork, Irmingard Strejc und Uschi Zink. Nicht auf dem Foto: Katharina Murr.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.