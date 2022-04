„Lichtblick“ im Haager Kulturleben: Kabarettist Michael Altinger kommt zum Auftakt

Willkommen in Haag: Elisabeth Haunschild, Vorsitzende des Kulturvereins, begrüßte Kabarettist Michael Altinger. © Maria Martin

Kabarettist Michael Altinger setzt der Corona-Zwangspause beim Kulturverein Haag ein Ende. Mit seinem Programm „Lichtblick“ begeistert er die Besucher.

Haag – Fetzige Intromusik und schon stand er auf der Bühne. „Live und echt“ präsentierte Kabarettist Michael Altinger am Samstagabend sein neues Programm „Lichtblick“. Mehr als 100 Gäste genossen in der Haager Mehrzweckhalle das komödiantische Programm, das nicht nur Klamauk, sondern viel Tiefgang bot. Für den Kulturverein Haag ein ganz besonderer Moment: Die Veranstalter öffneten damit nach zweijähriger Corona-Pause den Weg zurück zu den schönen Gewohnheiten der vorpandemischen Zeit.

Kulturverein will wieder durchstarten

Die Selbstverständlichkeit, mit der die Haager Bürger früher Theaterveranstaltungen und Konzerte besucht hätten, sei ein bisschen abhandengekommen, meinte Vorsitzende Elisabeth Haunschild. Das sei während dem Vorverkauf zu beobachten gewesen. Nicht einmal die Hälfte des Kontingents an Karten seien im Vorfeld geordert worden. Restkarten an der Abendkasse seien jedoch schnell weggegangen.

Ob die Haager nach zwei Jahren Ausnahmezustand „Kultur-entwöhnt“ seien, das könne sie nicht sagen. Jedenfalls will der Haager Kulturverein in diesem Jahr wieder mit einem Programm durchstarten. „Eingespielte“ Termine werde es natürlich auch wieder geben, wie das traditionelle Weiherfest am Haager Badeweiher mit Musik und Bewirtung. Im Oktober wird der Auftritt mit Christine Eixenberger nachgeholt, der eigentlich bereits für Frühjahr 2020 geplant gewesen war.

Ein Stück Normalität trotz Corona-Einschränkungen

Dass die Aufführung mit Michael Altinger in der Haager Mehrzweckhalle realisiert werden konnte, dafür habe einiges an Arbeit geleistet werden müssen. Stuhlreihen habe man gruppenbezogen aufgebaut, jeweils eine Familie konnte zusammen sitzen. Dass der Mund-Nasen-Schutz nicht mehr getragen werden hätte müssen, wenn man die Veranstaltung einen Tag später anberaumt hätte, sei natürlich ärgerlich, so Haunschild. Froh sei man aber trotzdem, ein Stück Normalität für die Haager Bürger an diesem Samstagabend zurückgeholt zu haben. Und die Zuschauer sahen das auch so.

Wenn der Altinger Michi monierte, dass in der „durch-digitalisierten Welt“ alles „überprüft und zertifiziert“ werden müsse, und vom Wissen, das man nicht „nachgoogeln“ könne, erzählte, dann wurde das mit vielen Lachern quittiert. Als letzten Teil seiner „Trilogie“ unter dem Motto „Lichtblick“ gab Altinger natürlich auch wieder Neues aus Strunzenöd bekannt, dem imaginären Dorf in Niederbayern. Die „Großtaten“ des dortigen Bürgermeisters, Helmut Lux, wurde thematisiert. Ganz am Ende erfuhr der geneigte Zuhörer, dass dieser sogar als „Lichtgestalt“ in den Himmel aufgefahren sei wie Amazon-Gründer Jeff Bezos – von der Rampe aus, mitten im Naturschutzgebiet in Strunzenöd.

Ein schöner Abend sei es gewesen, hörte man aus dem Publikum. Dafür bedankte es sich zum Schluss mit herzerwärmendem Applaus.

Maria Martin

