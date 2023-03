Haag lässt Kriterienkatalog für PV-Freiflächenanlagen erstellen - Hoffen auf Landwirte und Bürger

Wo dürfen künftig Photovoltaik-Freiflächenanlagen entstehen? Die Gemeinde Haag will das mit über einen Kriterienkatalog steuern. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand

Die Gemeinde Haag will selbst steuern, welche Freiflächen künftig für Photovoltaik genutzt werden. Eine Schlüsselrolle kommt dabei den eigenen Bürgern zu.

Haag – Wie und wo künftig Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Gemeindegebiet von Haag entstehen sollen, will die Kommune selbst steuern. Deshalb entschieden sich die Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung am Dienstag, einen Kriterienkatalog von Eignungsflächen erstellen zu lassen. Die Auftragsvergabe an ein Landschaftsarchitekturbüro nickten die Räte einstimmig ab.

Eine schnelle Realisierung von PV-Freiflächenanlagen werde derzeit politisch vorangetrieben, sagte Bürgermeister Anton Geier. Der Druck auf ländliche Gemeinden sei groß, Bauleitplanungen in diese Richtung voranzutreiben. Weil der Trend bevorzugt auch von großen Investoren aufgegriffen werde, sei es schon wahrscheinlich, dass solche bald Begehrlichkeiten an kleine Kommunen richteten, meinte der Ortschef. Diese seien in erster Linie daran interessiert, Gewinne zu machen. Möglicherweise auch ohne Rücksicht gegenüber Landschaft und Anwohnern.

Leitplanken für Investoren - Motivation für landwirtschaftliche Betriebe

Doch für solche Fälle wolle man gewappnet sein, betonte Geier. Ein Landschaftsarchitekturbüro aus Landshut soll deshalb einen Kriterienkatalog für geeignete PV-Flächen erstellen. Diese Regularien sollen aufzeigen, in welchen Bereichen der Ausbau von Anlagen sinnvoll sei, und als „Leitplanken“ dienen, innerhalb derer sich Investoren bewegen müssten, meinte Gemeinderat Helmut Leitl.

Noch ein anderer Gedanke trieb Geier um: Möglicherweise könne man auch ortsansässige landwirtschaftliche Betrieben motivieren, in Photovoltaik zu investieren. Für Eigentümer und Kommune wäre das von Vorteil. Die Gewerbesteuer verbliebe dann in der Region. Und das sei es, was man letztendlich erreichen möchte: die Wertschöpfung in der Region zu belassen, so der Gemeindechef.

Auch Bürger sollten sich an den Solarparks beteiligen können. Für den Ausbau von anderen erneuerbaren Erzeugungsformen sei die rund 2000 Hektar große Gemeindefläche wenig geeignet, berichtete Geier. Zum Beispiel für den Ausbau von Windenergie.

Maria Martin

