40 Jahre lang „Freude, Verantwortung, Zusammenhalt“

Haag – Im Jahr 1975 wurde die Abteilung für Damengymnastik des VfR Haag ins Leben gerufen. Schon damals war Leni Stimmelmayr als Gründungsmitglied mit im Boot. Vier Jahre später übernimmt sie die Abteilung als damals 22-Jährige. Ein Amt, das sie 40 Jahre innehatte. Jetzt wurde die 62-jährige Steuerfachangestellte für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Im Gespräch mit dem Freisinger Tagblatt hat sie auf 40 Jahre Ehrenamt zurückgeblickt. Und sie erzählt, dass die Damengymnastikabteilung längst keine reine Frauensache mehr ist.

Frau Stimmelmayr, wie sind Sie dazu gekommen, in jungen Jahren die Leitung der Damengymnastikabteilung zu übernehmen?

Nach meiner Schulzeit wollte ich weiter Sport in einer Gruppe treiben. So bin ich zur Damengymnastikabteilung des VfR Haag gekommen. 1978 habe ich die Übungsstunden von mir geleitet. Als im Jahr 1979 eine neue Abteilungsleiterin gesucht wurde, lag es nahe, dass ich das Amt übernehme.

Eine neue Leiterin bringt ja immer frische Impulse in eine Gruppe. Wie hat das damals bei Ihnen ausgesehen. Wo trägt die Damengymnastik Ihre Handschrift?

Die Turnstunden fanden immer in der Halle statt. Während der Sommermonate wurde es zu heiß in der Halle und so führte ich damals schon die Radtouren, Skigymnastik (die für Männer und Frauen war) und Waldläufe ein. Heute würde man eher von Walken sprechen.

Damengymnastik: Heißt das wirklich, dass nur Frauen mitmachen dürfen?

Aus der Damengymnastik wurde die Gymnastik-Abteilung, als wir das Kinderturnen und dann auch Gymnastik für Männer anboten. Allerdings ist es immer noch so, dass es reine Damengruppen und Männergruppen gibt. Ab und an verirrt sich aber schon auch ein Mann in die Yogastunden.

Unternehmen wir eine kleine Reise durch die vergangenen vier Jahrzehnte: Wie hat sich die Abteilung in dieser Zeit verändert. Was waren die wichtigsten Eckpfeiler der Entwicklung bis heute?

Nun ja, aus den anfänglich 20 Gründungsmitgliedern hat sich Stand heute die größte Abteilung des VfR Haag mit 363 Mitgliedern entwickelt. Das ist nicht allein mein Verdienst. Wir haben neue Übungsleiterinnen ausbilden lassen und konnten dadurch mehr Stunden anbieten. 1998 haben wir das Kinderturnen und Aerobic für Kids eingeführt. Ab 2000 nach Fertigstellung der Mehrzweckhalle wurden dann auch Vormittagsstunden angeboten und ab 2009 wurde die Männergymnastik eingeführt. Unser Angebot reicht von Wirbelsäulen-Gymnastik über Step-Aerobic, Muskeltraining, Powervit, Radfahren, Walking, Wirbelsäulen-Yoga, QiGong, Zumba und Jogging. Für unsere Kinder bieten wir Eltern-Kind-Turnen, Kinderturnen, schulbegleitendes Turnen und Zirkus Akrobatikus an.

Wie viele Stunden Ihrer Freizeit haben Sie wöchentlich in die Damengymnastik investiert?

Das kann man nicht so pauschal beantworten. Mal mehr, mal weniger, je nach Bedarf. Wenn Feste anstanden, dann natürlich mehr.

Der Sport war das eine. Sie haben aber als Leiterin der Abteilung auch Städtereisen, Ausflüge, Radltouren und den Christkindlmarkt organisiert und unterstützt. Wie ist es zu diesem erweiterten Aufgabenspektrum gekommen?

Meines Erachtens gehören auch gesellschaftliche Unternehmungen zum Zusammenhalt einer Abteilung. Ausflüge zum Wandern gehörten zu unserer Abteilung schon von Anfang an dazu. Zu den Städtereisen kam es, da nicht mehr alle zum Wandern in die Berge gehen wollten. Der Christkindlmarkt wurde durch den VfR Haag organisiert – und das hatte ich bereits gemeinsam mit Hans Mitterleitner gemacht. Nachdem der Hans aufhörte, habe ich eben die Organisation weiter übernommen.

Und jetzt nach 40 Jahren sind Sie für das Amt nicht mehr zur Wahl gestanden? Wieso?

40 Jahre Abteilungsleitung waren für mich nun genug. Ein Amt so lange auszuführen, funktioniert allerdings nur, wenn man einen toleranten Ehemann hat und ein Team, das hinter einem steht und auf das man sich verlassen kann. So ein Team hatte ich die ganzen vergangenen Jahre und bei denen möchte ich mich nochmals aufs Herzlichste bedanken.

Was nehmen Sie aus der Zeit mit?

Viel Freude, viel Verantwortung, den Zusammenhalt des Teams und die Hilfsbereitschaft der Mitglieder bei Festen.

Ein Wunsch für Ihre Nachfolgerin?

Meiner Nachfolgerin, die jahrelang meine Stellvertreterin war, wünsche ich auch, dass das Führungsteam ihr ebenso zur Seite steht wie mir.

Gibt es schon einen Plan, wie Sie Ihre Freizeit jetzt gestalten?

Nein, dazu gibt es keinen Plan. Aber langweilig wird es mir in meiner Freizeit sicherlich nicht.

Interview: Andrea Beschorner