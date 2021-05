Ein neues Schloss entsteht: In Haag wird ein besonderes Projekt realisiert - dank eines Bürgers

Früher: Der Kupferstich zeigt das Haager Schloss aus dem Jahr 1779 – in seinen glanzvollen Zeiten unter der Herrschaft des Grafengeschlechts Lodron-Laterano.

Wichtiges Stück Haager Gemeindegeschichte wieder belebt

Das Haager Schloss ist seit vielen Jahrhunderten eng mit der Geschichte der Ampertal-Gemeinde verwoben. Jetzt wird es neu errichtet.

Haag – Anton Hofmair hat sich viel vorgenommen. Er ist dabei, das Haager Schloss wieder aufzubauen, um damit ein wichtiges Stück Haager Geschichte wieder ins Leben zu rufen. Südöstlich des alten Brauhauses, das er zusammen mit seinem bereits verstorbenen Sohn Christian aufwendig saniert hat, wird die Rekonstruktion des historischen Gebäudes vorgenommen, in dem später wieder das denkmalgeschützte Sakral-Mobiliar Einzug halten wird.

Am 25. August 1997 wurde das ehemalige Schloss, das auf der Schlosswiese hinter dem heutigen Gemeindekindergarten stand, abgerissen. Es passte wohl nicht mehr ins Ortsbild der Ampergemeinde und drohte zu verfallen. Ursprünglich sollte nur der noch vorhandene alte Herrschaftssitz, nicht aber die Kapelle mit dem Oratorium abgebrochen werden. Nachdem damals jedoch das gesamte Bauwerk nicht mehr zu retten war, wurde dem damaligen Besitzer des Schlosses, Graf Moy, die Abbruchgenehmigung erteilt, allerdings mit der Auflage, dass die Kapelle innerhalb von drei Jahren wieder im gleichen Stil erbaut wird.

Um das ehrwürdige Schloss ranken sich viele Geschichten

Schon in grauer Vorzeit war die Baulast des Schlosses immer ein großes Problem gewesen. Bereits im Jahr 1854 wurde das Schloss unter dem Freiherrn Karl Beck von Peccoz abgebrochen, denn die Besitzer wollten dort selbst nicht mehr wohnen. Den Abbruch des dreistöckigen Schlosses nahm Maurermeister Renkl aus Au vor, der an die Gutsherrschaft 500 Gulden bezahlen musste und die Wohnung für den Benefiziaten herstellte.

+ Neues Kapitel: Der Bau des rekonstruierten Schlosses schreitet zügig voran. Bauherr Anton Hofmair hält damit einen wichtigen Teil der Haager Geschichte am Leben. © Riedel

Um das ehrwürdige Schloss ranken sich viele Geschichten. So berichtete der frühere Schulleiter der Haager Grundschule, Alois Huber, im Jahr 1989 in einer Veröffentlichung von der glanzvollen Zeit des Haager Schlosses unter der Herrschaft von Graf Hieronymus aus dem Jahr 1728. Er erzählte, dass die Bayerische Linie des Grafengeschlechts Lodron-Laterano von Franz von Lodron gegründet wurde. Dieser stand im Dienste der Medici. Durch seine Heirat mit der wohlhabenden Maria von Flitzing wurde er Besitzer der Hofmark Haag. Während des Patronats seines Sohnes Maximilian verschlechterten sich jedoch die privaten Vermögensverhältnisse derart, dass sie gezwungen waren, die Hofmark Haag 1828 zu veräußern. Damit ging eine 200-jährige Herrschaft zu Ende.

Erst lebten Adelige, dann Flüchtlinge im Haager Schloss

Das frühere Schloss hat viele Besitzer erlebt und wurde auch durch die Heere, die während des 30-jährigen Krieges durch die Ampergemeinde zogen, stark beschädigt. Es ging 1844 in den Besitz des Barons Karl von Beck. Vom Jahre 1845 an wohnte der Benefiziat im Schloss, weil des Benefiziatenhaus verkauft wurde. Damals war es die Pflicht der Schlossherrschaft, dem Benefiziaten eine Wohnung zu stellen. Dr. Paul Hörhammer kaufte das Schloss 1874, und im Jahr 1885 zog der letzte Schloss-Benefiziat aus. Mit der Gründung der Pfarrei Haag löste sich das Schloss-Benefizium auf. Nach der Renovierung der Kapelle im Jahr 1935 wohnten von 1945 an Vertriebene und Flüchtlinge im Schloss. Seit dem Jahr 1962 war es dann unbewohnt.

+ Heute: So sieht das neu errichtete Sakral-Gebäude von der Westseite aus. © Riedel

Der Dank für den Neubau des Schlosses gilt der Familie Hofmair, die dadurch das Fortbestehen eines wichtigen Teils der Haager Geschichte sichert. Auch wenn das Wahrzeichen der Gemeinde zum Ende des vergangenen Jahrhunderts der Abrissbirne zum Opfer fiel, werden Teile des Gebäudes von der Familie Hofmair im alten Aussehen wieder errichtet.

Die letzten, traurigen Reste des verfallenen Haager Schlosses wurden im August 1997 abgerissen. In der Kapelle fand man die Reliquien zweier Heiliger. (Wolfram Riedel)

Lesen Sie auch:

Es gab einen lauten Knall, und kurz später stand der Pkw eines Freisingers in Flammen. Und das mitten auf der Autobahn. Für den Fahrer lebensgefährlich!

Landtagspräsidentin Ilse Aigner wird bald Post bekommen. Viel Post. Theoretisch möglich sind 1000 Postkarten aus Allershausen. Und alle haben ein Herz vorne drauf.

Wie es 1961 bei einer Wallfahrt durch die Hallertau zuging - und was die Pfarrer daran störte: Ein Archivbeitrag des BR lässt das alles nun nochmal nacherleben.