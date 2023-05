Zum ersten Mal seit zehn Jahren: Mittagsbetreuung an Haager Grundschule wird teurer

Die Gebühren für die Mittagsbetreuung in Haag werden ab kommendem Schuljahr moderat angehoben. Symbolbild © dpa / Julian Stratenschulte

Die Mittagsbetreuung an der Haager Grundschule wird teurer. Daran führe kein Weg vorbei, sagte Bürgermeister Anton Geier.

Haag – Die Mittagsbetreuung an der Haager Grundschule wird teurer. Moderat angehoben werden die Elterngebühren ab dem kommenden Schuljahr im September. Das hat der Gemeinderat jetzt beschlossen.

Von 11 bis 15.30 Uhr werden derzeit knapp 50 Kinder nach dem Unterricht in Räumen im Rathaus betreut und nach Wunsch der Eltern auch mit einem warmen Mittagessen versorgt. Seit zehn Jahren seien die Gebühren für diesen Service der Gemeinde nicht angehoben worden, sagte Bürgermeister Anton Geier. Gleichzeitig seien aber die Ausgaben der Gemeinde für Personal-, Betriebs- und Gebäudekosten stark gestiegen. An einer Anhebung führe kein Weg vorbei. Im Vorfeld sei die Gebührenerhöhung allerdings mit Schulverwaltung und Elternbeirat abgestimmt worden, so der Bürgermeister.

Die neuen Gebühren

Für die Betreuungszeit bis 14 Uhr an vier bis fünf Tagen in der Woche werden für das erste Kind künftig monatlich 54 Euro (bisher 48 Euro) fällig, für das Geschwisterkind 41 Euro (bisher 36 Euro). Wenn der Nachwuchs bis 15.30 Uhr versorgt wird, wird das künftig 94 Euro (bisher 84 Euro) kosten, beim zweiten Kind 71 Euro (bisher 63 Euro).

Nur einen Einzeltag buchen in der Woche, das werde nach der neuen Mittagsbetreuungssatzung nicht mehr möglich sein, meinte der Bürgermeister. Damit wolle man „Beliebigkeiten“ entgegenwirken. Wenn es Notfälle gebe in den Familien, dann sei es natürlich weiterhin möglich das Kind auch nur für einen Tag in die Betreuung zu geben. In der Mittagsbetreuung in Haag seien die Kinder gut aufgehoben. Das pädagogische Personal sei qualifiziert, so Geier.

Der richtige Name

Einen passenden Namen zu finden für die Erschließungsstraße am neuen Baugebiet „Südlich der Graf-Lodron-Straße, auch darüber machten sich die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung Gedanken. Die von der Verwaltung im Rathaus vorgeschlagenen Varianten „In der Torfwiese“, Torfwiesenstraße“ oder „Torfstraße“ fanden bei den Räten wenig Resonanz. Solche Namensgebungen seien aufgrund des torfigen Untergrunds vorgeschlagen worden, sagte Geier. Das sei nicht optimal, so der Tenor unter den Räten. Im westlichen Bereich der Gemeinde sei früher tatsächlich noch Torf gestochen worden. Dort seien solche Straßenbezeichnungen eher angebracht, meinte der Bürgermeister.

Ob mit der Widmung auch an bestimmte Persönlichkeiten der Gemeinde erinnert werden könne, fragte Gemeinderat Benedikt Flexeder. Möglicherweise an die Operndiva, Carolina Hetzenecker, die ihre Wurzeln in Haag hatte. Oder an den Haager Kunstmaler Max Schneidt? Geier gefiel dieser Gedanke.

Ein Beschluss wurde noch nicht gefällt. Bis zur nächsten Sitzung im Juni macht sich das Gremium Gedanken über einen passenden Straßennamen.

Maria Martin

