Haager dürfen eintauchen in die Schönheit Afrikas

Vortrag bei der Seniorenunion

Fünf Monate war Martin Arzberger durch das südliche Afrika unterwegs und hat unzählige unvergessliche Eindrücke gesammelt. Die hat er jetzt in Haag bei der Seniroenunion geteilt.

Haag - Ausgangspunkt und Ziel der Rundreise gleichermaßen war Südafrika. Zusammen mit weiteren neun Fahrzeugen hatte Martin Arzberger in seinem Wohnmobil bei der Umrundung des südlichen Teils des Kontinents rund 18 000 Kilometer teilweise auf Schotterpisten und durch nahezu wegloses Gelände zurückgelegt. Dabei entstanden beeindruckende Fotos und kleine Filme von Elefanten, Giraffen, Löwen, Leoparden und Nashörnern, die teilweise unvermutet vor der Kamera auftauchten. „Die haben immer Vorfahrt, bevor sie nach wenigen Metern wieder im Unterholz verschwinden“, so der Referent mit einem Augenzwinkern.

Arzberger schwärmte einerseits von der Schönheit des Kontinents, machte aber auch deutlich, wie groß die sozialen Unterschiede in der Bevölkerung sind. So herrsche in vielen Städten großer Wohlstand und hoher kultureller Anspruch, während auf dem flachen Land kaum das Existenzminimum erreicht werde.

Korruption und manglende Bildung

Verantwortlich dafür seien neben dem hohen Maß an Korruption, die nur in wenigen Staaten wirksam bekämpft werde, vor allem die mangelnde Bildung weitester Teile der Bevölkerung. Oftmals gebe es mangels Finanzierung keine Schulpflicht und kaum Strukturen, die ein Kennenlernen einfachster Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen ermöglichen.

Gut ausgebildete Bewohner der Städte und Angehörige privilegierter Familien seien für die Arbeit in den Heimatstaaten oftmals nicht verfügbar, weil sie ihre Zukunft in Europa, den USA oder Australien, aber keinesfalls in Afrika sehen würden. Eine wünschenswerte Entwicklung der Territorien zu modernen Staaten werde dadurch massiv eingeschränkt, zumal die Erlöse aus den reichlich vorhandenen Bodenschätzen häufig nicht zum Wohl der Allgemeinheit eingesetzt würden, sondern „versickern oder von ausländischen Investoren abgeschöpft werden“, wie Arzberger erklärte. „Afrika wird immer noch nur als Rohstofflieferant betrachtet, eine Wertschöpfung in den Ländern selbst findet kaum statt.“

Kleine und große Nationalparks

Das Highlight von Arzbergers Reise waren die vielen kleinen und großen Nationalparks, etwa der Kruger Nationalpark in Südafrika, der Chobe Nationalpark in Botswana, der Etosha Nationalpark in Nambia und der Serengeti-Nationalpark mit dem Ngorongora-Krater, an dessen Grenze Professor Grzimek und sein Sohn beerdigt sind. Heute seien viele nicht gut auf ihn zu sprechen, weil er die Savannen den Tieren vorbehalten und die Menschen daraus verdrängen wollte, wie Arzberger erklärte. Dass die meisten Nationalparks ursprünglich den weißen Großwildjägern als privilegierte Jagdreviere vorbehalten waren, sei kaum bekannt.

Soldatenfriedhöfe erinnern an dunkle Zeit

Deutsche Soldatenfriedhöfe in Tansania und Namibia erinnern an den dunklen Teil der deutschen Kolonialherrschaft in Afrika. Insbesondere in Namibia, wo während der deutschen Kolonialzeit von 1884 bis 1915 das Deutsche Reich als Kolonialmacht die Aufstände von zwei Bevölkerungsgruppen brutal niedergeschlagen und bis zu 80 000 Herero und 20 000 Nama getötet hatte. Erst im Mai 2021 habe die Bundesrepublik Deutschland die Tötung dieser Menschen als Völkermord anerkannt. Entwicklungshilfeminister Gerd Müller hat bei einem Besuch in Windhuk erklärt, dass Deutschland hier eine historische Verantwortung trage.

Da eine fünfmonatige Reise nicht komplett in zwei Stunden abgebildet werden kann, wünschten sich die Zuhörer am Ende eine Fortsetzung. (ft)