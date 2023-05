Haager Fischerfest mausert sich zum Besuchermagneten

Fischpflanzerl mit Kartoffelsalat und viele weitere Schmankerl hatten die Mitglieder der Fischerfreunde Haag zubereitet. © Martin

Rundum zufriedene Gesichter gab es am Vatertag beim Fischerfest in Haag. Die beliebte Veranstaltung begeisterte einmal mehr die vielen Besucher.

Haag – 400 Forellen, 200 Makrelen und 80 Kilogramm Fischpflanzerl: Um ihre vielen Gäste mit diesen Delikatessen verwöhnen zu können, haben die Fischerfreunde Haag auch heuer wieder keine Mühen gescheut. Beim traditionellen Fischerfest am Vatertag gab es rundum zufriedene Gesichter.

„Solche Schmankerl gibt es nicht überall“, meinte ein Besucher, der sich geduldig in die lange Schlange an Wartenden vor dem Grill- und Verkaufsstand eingereiht hatte. Rauchig-würziges Aroma wehte den Gästen schon beim Anstehen um die Nase und verstärkte die Vorfreude auf das, was bald verspeist werden sollte. Dass die „Fischbraterei“ den Vereinsmitgliedern einiges an Geschick abverlangte, konnte man als aufmerksamer Zaungast gar nicht übersehen. Schließlich musste das Grillgut erst richtig aufgesteckt, dann genau beobachtet werden, bis sich die Haut in dunkles Braun färbte. Zum Schluss dann auch noch als Ganzes vom Steckerl runter geschoben und heil auf dem Tisch landen, wo Forelle oder Makrele in Papier eingewickelt wurden – ganz urig, so, wie das halt beim Steckerlfisch-Essen der Brauch ist. Einen Stand weiter wurde das Grillgut auf heißem Blech gebrutzelt: Fischpflanzerl und Steaks gab es da, dazu Kartoffelsalat und resche Brezen. Für das Gelingen des Fests hatten die Helfer bereits am Vortag Hand angelegt.

Selbstgebackene Kuchen gab’s bei Elisabeth Haunschild, Vorsitzende des Kulturvereins Haag. © Siegfried Martin

Weil das Frühlingswetter am Vatertag immer noch nicht recht in die Gänge gekommen war, habe man vorsichtshalber ein Party-Zelt aufgebaut, sagte Vereinsvorsitzender Stefan Lastowitza. Entlang der Ufer-„Promenade“ gab es ebenfalls Sitzgelegenheiten auf Biertischgarnituren.

Wer sich nach dem würzigen Hauptgang noch mit einer Nachspeise verwöhnen lassen wollte, der war am Stand von Elisabeth Haunschild richtig. Die Vorsitzende des Kulturvereins Haag hatte zusammen mit vielen Frauen aus dem Dorf für ein Kuchenbuffet gesorgt, das schon beim Hingucken das Wasser im Mund zusammen-laufen ließ. Derweil sorgten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Haag am Parkplatz für Ordnung. Da waren die vielen Pedal-Ritter natürlich fein raus, die das Fest am Haager Weiher mit ihrem Drahtesel angesteuert hatten. Fazit: Das Haager Fischerfest hat sich zu einem Besuchermagneten gemausert – was sich in der Region auch längst herumgesprochen hat.



Maria Martin

