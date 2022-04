Haager Kinder fragen sich: Wohnt der Osterhase am Badesee?

Nach erfolgreicher Suche gab es für Samuel und Emilia aus Haag von Benedikt Flexeder und Alexandra Niggl von der JU Haag-Zolling ein Osterkörbchen. © Martin

Bunte Ostereier haben die Mitglieder des JU-Ortsverbands Haag-Zolling am Ostersonntag rund um den Haager Badeweiher versteckt.

Haag - Ob der Osterhase möglicherweise am Badesee wohnt? Das haben sich wohl die vielen Kinder gefragt, die sich am vergangenen Wochenende mit ihren Eltern und Großeltern zu einem Osterspaziergang dorthin aufgemacht haben. Dank einer Initiative der Jungen Union (JU) Haag-Zolling durften sich die Kleinen dort auf Eiersuche begeben.

Wer ein Ei gefunden hatte, durfte sich ein süßes Körbchen dazu abholen

„Wir haben 35 gefärbte Ostereier versteckt“, erklärte einer der Gehilfen des Osterhasen, Benedikt Flexeder. Der Vorsitzende der JU Haag-Zolling hatte zusammen mit Alexandra Niggl die bunten kleine Schätze vorbereitet. An allen Ecken und Enden wurde gesucht, um ein Ei zu finden. Denn damit durften sich die Kleinen ein liebevoll vorbereitetes Osternest bei den Organisatoren abholen. Da strahlten die Kinderaugen.

An der Hand ihrer siebenjährigen Schwester Lea nahm auch die zweijährige Maja die Süßigkeiten in Empfang. Nach zwei Jahren Pandemie-Pause sei die Aktion heuer sehr gut angenommen worden, sagte Flexeder. Die Tradition der Ostereiersuche am Badesee sei 2020 und 2021 Corona zum Opfer gefallen. Ganz verzichten mussten die Kinder aber nicht auf die Osterüberraschung der JU. „Wir haben die Osternester vor die Haustüre der Familien gestellt“, erinnert sich Flexeder.

Für die Eltern gab es heißen Kaffee und einen Ratsch

Auch an die Eltern hatte man gedacht. Diese nutzten die Zeit, während der Nachwuchs sich auf Eiersuche begab, für einen kleinen Ratsch bei Kaffee aus der Thermoskanne.

Maria Martin

