Haager Komödienbrettl gibt sich wunderbar rebellisch und unangepasst

Teilen

Ihren Musik-Idolen aus der Jugendzeit huldigen (v. l.) Oma (Renate Polz), Opa (Reinhard Seibold) und Agnes (Elke Pump). © Siegfried Martin

Das Haager Komödienbrettl ist zurück. Nach dreijähriger Corona-Pause feierte das Ensemble Comeback mit der „Schmankerlküche“.

Haag - Das humorvolle Stück aus der Feder von Reinhard Seibold zeigt, wie es ist, wenn sich das „Alter“ wieder auf die Werte ihrer Jugendzeit besinnt. Viel beklatscht war bereits die Premiere am Silvesterabend. Über ein „volles Haus“ im Theatersaal der Marina-Thudichum-Schule freute sich das Ensemble auch in der Vorstellung am Dreikönigstag. Rebellisch und unangepasst zu sein, das sei ja in der Regel der Jugend vorbehalten, heißt es.

Ein „Hintertürchen“ raus aus ihrem eintönigen Alltag haben sich Oma (Renate Polz) und Opa (Reinhard Seibold) offen gehalten. Die Senioren beklagen zwar beim alltäglichen Frühstück die vielen Zipperlein, die sich mit zunehmende Alter so einstellen. Wenn man statt der Marmelade das Senftöpfchen serviert, etwa, oder wie die Laune mit der täglichen Notdurft gehoben werden kann. Alles wird so glaubhaft dargestellt, dass man meint, das Stück spiele im eigenen Zuhause.

Einen unvergesslich-lustigen Abend erlebten die Gäste bei der Vorstellung des Haager Komödienbrettls. © Martin

Im Keller ihres Hauses scheint es jedoch eine „Pille“ gegen das Altern zu geben. Dort hält sich das Duo jedenfalls gemeinsam mit ihren Freunden Max (Richard Pflügler) und Agnes (Elke Pump) auf, am Montagabend – „streng geheim“ selbstverständlich. Am nächsten Morgen wirken die Senioren um ein vielfaches entspannter. Gibt es dort möglicherweise einen „Jungbrunnen“? Das vermutet jedenfalls Enkel Andreas (Dominik Berger). Auf unbestimmte Zeit hat sich dieser auf „Kost und Logis“ bei den Großeltern eingenistet.

Das Kochen möchte der „Bua“ lernen von der Oma. Denn deren Rezepte seien unnachahmlich, irgendwie besser als alles, was bisher da gewesen sei. Als schließlich auch noch Andreas’ Freundin Dani (Vanessa Landgraf) bei den Großeltern einzieht, wird’s turbulent. Köstlich, wie sich die „Jungen“ wundern, wenn der „Obazde“ – für Dani, die kein Bayrisch beherrscht, ein Zungenbrecher – wieder einmal so vortrefflich mundet, dass das keiner glauben mag. Oder, wie sie den „Schlüssel in der Schüssel“ zum Keller finden. Dessen „Geheimnis“ wird übrigens erst nach der Pause gelüftet. Ein Wow-Erlebnis ist das – und das nicht nur für die Zuschauer, sondern am Ende auch für die Darsteller.

Wie da den „Rock-Göttern“ der 60er Jahre gehuldigt und in bester Mick-Jagger-Manier über die Bühne geflippt wird, das machte allen sichtlich Spaß. Was die wohl „coolsten“ Großeltern der Welt, noch so für Geheimnisse haben? Das sei an dieser Stelle noch nicht verraten.

Regisseur Armin (Stutzi) Weichselberger hat sicherlich alles getan, um spritzige Spielfreude aus den Darstellern heraus zu kitzeln. Ganz brillant: Vanessa Landgraf in der Rolle von Andreas’ Freundin Dagmar, in Gestik und Mimik voll überzeugend. Zum Erfolg der Aufführungen beigetragen hat auch das „Caterer“-Team mit Elisabeth Seibold, Marianne Huber, Gunda Hesse und Traudl Hirscheider. In der Pause durfte das Publikum schmackhafte Semmeln genießen. Die „Schmankerlküche“ ist rundum ein Genuss – unbedingt anschauen. Der Erlös aus den Eintrittsgeldern kommt als Spende den beiden Tafeln in Freising und Moosburg zugute.

Gut zu wissen

Da die Aufführungen am kommenden Freitag, Samstag und Sonntag bereits ausverkauft sind, hat man eine Zusatzvorstellung für Montag, 16. Januar, anberaumt. Beginn ist um 20 Uhr im Theatersaal der Marina-Thudichum-Grundschule in Haag.

Maria Martin