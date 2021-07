Haager Naturgärtner gewähren einen Einblick in ihr Paradies

Unabhängige Bürger Haag initiierten den Tag der offenen Naturgärten

Wie schön und besonders Naturgärten sind, davon konnte man sich jetzt in Haag überzeugen. Vier unterschiedliche Gärten öffneten das Gartentürchen für die Allgemeinheit.

Haag/Amper - Hier darf so manches „Unkraut“ wuchern: Mit der Auszeichnung „Bayern blüht – Naturgarten“, einer bayernweiten Initiative, dürfen sich vier Gartenbesitzer aus Haag schmücken. Am vergangenen Sonntag zeigten sie ihr grünes Paradies der Öffentlichkeit.

Die Veranstaltung wurde vom Arbeitskreis „Natur“ der Unabhängigen Bürger Haag (UB) organisiert. Für die Arbeit der Gartler interessierten sich viele. Die Besucher kamen sogar von weit angereist. Über einen Hinweis in einer überregionalen Zeitung habe sie von der Veranstaltung erfahren, erzählt eine Frau aus Regensburg. Weil sie sich schon lange für die nachhaltige und ökologische Bewirtschaftung von Gärten interessiere, habe sie das Angebot genutzt.

Schon die Anfahrt über das Ampermoos zu ihrem ersten Halt in Haun sei ein Erlebnis gewesen. Ganz viele „wilde“ Ecken gibt es im Garten von Maria und Hans Schindlbeck. Das Ehepaar hat das rund 4000 Quadratmeter große Grundstück im Haager Ortsteil Haun vom Großvater geerbt. Ein Obstgarten sei es früher gewesen. Einige der Bäume, die alte Apfel- und Birnensorten tragen, stehen noch. „Ich mag Bäume“, verrät der frühere Haager Gemeinderat. Er sei mit ihnen aufgewachsen, als Kind oft in den nahe gelegenen Amperauen unterwegs gewesen. Und deshalb habe man versucht, die Idylle auch nach dem Tod des Opas in seiner Ursprünglichkeit und Vielfalt zu erhalten.

Heute noch bietet das Grundstück einen vielfältigen Lebensraum für Insekten und Vögel. Nachhaltig und ökologisch bewirtschaftet wird es vom Ehepaar Schindlbeck in vielerlei Hinsicht. Gemüse und Kräuter werden in einem „Raum“ des Gartens angepflanzt. Die anderen „Gartenzimmer“, wie das Ehepaar es ausdrückt, sind grüne Oasen mit vielen romantischen Ecken und verschlungenen Wegen. Bereiche für sogenanntes Totholz, in denen neben Insekten auch Blindschleichen und Ringelnattern ein Zuhause finden, sind ebenso zu finden.

Idyllische Plätze mit Liegen und Tischen sind entstanden, um beim Schlendern durch den Garten auch hier und da Platz nehmen zu können. Sogar ein eigenes „Yogadeck“ unter einem Blätterdach hat sich Maria Schindlbeck geschaffen. Eine Plakette mit der Aufschrift „Naturgarten-Bayern blüht“ ziert die Gartentüre der Schindlbecks. Dieses Zertifikat gibt es seit 2019.

Die Voraussetzungen für das Zertifikat

Anja Aigner, Kreisfachberaterin für Gartenbau und Landespflege im Landratsamt Freising, erklärt: Für einen zertifizierten Naturgarten müssten mindestens vier Kriterien erfüllt sein: „Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel, keine chemisch-synthetischen Dünger, Verzicht auf den Einsatz von Torf und hohe ökologische Vielfalt.“ Das Garten-Zertifikat hat die junge Frau, die an der TU München Forstwissenschaften studiert hat, gemeinsam mit der freiberuflichen Landschafts- und Freiraumplanerin, Mieke Bellingrodt, drei weiteren Gartenbesitzern in Haag verliehen. Und auch dort durften sich die zahlreichen Besucher am Sonntag umschauen.

Der Garten von Brigitte Mittlerleitner

Brigitte Mitterleitner, Vorsitzende der Unabhängigen Bürger Haag, die einen naturnahen Garten an der Pfarrer-Weingang-Straße bewirtschaftet, hatte die Idee zum „Tag des Offenen Naturgartens“, damit man voneinander lernen und über den eigenen Tellerrand hinausschauen könne. Auf ihrem Grundstück werde „nichts mehr weggefahren“, erzählt die pensionierte Kindergartenleiterin. Mit Grasschnitt wird gemulcht, abgestorbene Pflanzenteile werden im Komposthaufen zu Humus. „Vom Garten kann man sich viel abschauen“, sagt die Rentnerin. In den Jahreszeiten spiegelten sich Werden und Vergehen des Lebens.

Der Garten von Andreas Beil

Ein paar Häuserecken weiter lud Andreas Beil in seinen „handtuchgroßen“ Garten einer Doppelhaushälfte an der Straße „In der Mulde“ ein. Auf sehr engem Raum bewunderten die Besucher winterharte Pflanzen, Sommerblüher, wie zum Beispiel Zierlauch und wilde Malve. „Mich fasziniert, welch großartiges Raumgefühl man sogar in kleinen Gärten schaffen kann“, meint der 34-Jährige. Bei der Gestaltung des Gartens, mit der er vor zwei Jahren begonnen habe, habe er auf „gerade Linien“ verzichtet. „Nichts sollte eckig wirken“, sagt er und lacht.

Die Plakette zur Naturgarten-Zertifizierung habe er just am vergangenen Sonntag erhalten. Darauf sehr er sehr stolz.

Der Garten von Christina & Rudolf Huf

Ganz viel Liebe zur Natur zeichnet auch die beiden Haager Christina und Rudolf Huf aus. Das Paar bewirtschaftet ein rund 6000 Quadratmeter großes Grundstück an der Meisenstraße. Enten, Gänse und Hühner haben dort ebenfalls ein Auskommen. Wildkräuter zu verwerten, im Salat oder auch in Salben und Tinkturen, das sei eine große Leidenschaft von ihr, erzählt die Hausherrin. „Es ist so einfach, mit der Natur zu leben. Wir müssen es uns einfach wieder zutrauen“, ist sie sich sicher. Und deshalb begrüße sie auch die Veranstaltung der Unabhängigen Bürger. „Wenn viele Privatpersonen ihren Garten ökologischer gestalten, dann können wir viel für die Natur erreichen.“ Neue Bäume habe man auf dem Areal auch gepflanzt, erzählen die Hufs. Am Ende des Grundstücks, das an die Amperauen angrenzt, wo man sich vom Reiz der Bäume so richtig verzaubern lassen kann.

Maria Martin