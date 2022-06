„Südlich der Graf-Lodron-Straße“: Grünes Licht für Neubaugebiet in Haag

Auf 12 000 Quadratmetern

Es war ein langer Weg: Nun wurde in Haag die Erschließung des Baugebiets „Südlich der Graf-Lodron-Straße“ auf den Weg gebracht. Die Räte gaben grünes Licht.

Haag - Auf der rund 12 000 Quadratmeter großen Fläche zwischen Hagenaustraße und der Straße In der Stockwiese waren umfangreiche Bodenuntersuchungen vorausgegangen. Weil sich im Untergrund von Norden her abfallend teils mächtige Torfeinlagerungen befinden, sei das nötig gewesen, erinnerte Landschaftsarchitekt Albert Schneider. Für die Kanalverlegung und die Straße brauche es für dieses Sediment besondere Lösungen. Diese seien in die Pläne eingeflossen. So werde die Erschließungsstraße, die das künftige Wohngebiet von Norden nach Süden durchzieht, „schwimmend“ gebaut, erklärte Schneider. Die Straße fest zu gründen, sei nicht möglich, denn durch Wasserentzug könne die Stabilität und das Volumen von Torf abnehmen. Deshalb müssten Bauherren im nördlichen Bereich des Wohngebietes, dort wo sich die mächtigsten Torfschichten befinden, auf ein Kellergeschoß verzichten. Grundwasserabsenkungen könnten nämlich das Setzungsverhalten von Torf beeinflussen.

Geplant sind Doppel- und Einfamilienhäuser. Im südlichen Bereich errichtet die Gemeinde ein Mehrfamilienhaus, das auch für soziales Wohnen angedacht ist. Die Vergaberichtlinien für die Doppel- und Einzelhäuser erfolgen nach dem Einheimischenmodell erfolgen, so Bürgermeister Anton Geier. Die Parzellen würden dementsprechend vergeben.

Demnächst wird der Bebauungsplanentwurf öffentlich ausgelegt

Als nächster Schritt wird der Bebauungsplanentwurf öffentlich ausgelegt. Behörden, Träger öffentlicher Belange und Bürger haben dann die Gelegenheit, sich zu äußern. Insgesamt füge sich das neue Baugebiet in die Umgebung ein, meinte der Rathauschef. Es sei das letzte Grundstück direkt im Ortskern, das erschlossen werden könne. Weitere Bauvorhaben müssten dann an den Ortsrändern erfolgen.

Projekt des Tourismusverbands Hopfenland Hallertau kam zur Sprache

Ein weiteres Thema, das in der Sitzung zur Sprache kam, war ein dem Rat vorgelegtes Projekt des Tourismusverbands Hopfenland Hallertau. Der Verband plant im Rahmen eines LEADER-Projekts eine digitale Audiotour, in der sich alle Gemeinden im Umfeld der Hallertau mit einem Hörbeitrag präsentieren könnten. Die Kosten von 1000 bis 4000 Euro seien nicht unerheblich, befanden die Räte. Weil Haager Attraktionen, wie etwa die Schlossallee, ohnehin in den sozialen Medien präsent seien. Die Gemeinderatsmitglieder sahen in der Teilnahme an diesem Projekt keinen Mehrwert, da es nur auf den Bereich Tourismus ausgelegt sei. Daher wurde es abgelehnt.

Maria Martin