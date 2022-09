Haager Theaterstücke-Autor Reinhard Seibold und der traurige Lächler

Neuer Roman

Reinhard Seibold aus Haag hat seinen zweiten Roman veröffentlicht. Mit „Der traurige Lächler“ verlässt er den humorigen Pfad des Theaterstücke-Autors und zeigt: Er kann auch ernst.

Haag – Er mag das Außergewöhnliche. Was Reinhard Seibold auf die Bühne oder zu Papier bringt, sticht aus der Masse heraus. Ganz besonders liegt ihm der hintergründige, oftmals auch ein bisschen derbe Humor. Doch der Mann, der Theaterstücke schreibt und auf die Bühnen bringt, der Haager, der sich durch seine doppeldeutigen Anspielungen bei den Starkbierfesten und seinem Händchen dafür, was die Leute zum Lachen bringt, einen Namen weit über Haag hinaus gemacht hat, kann auch anders.

Er kann traurig, nachdenklich und berührend. Den Beweis dafür tritt er mit seinem Roman „Der traurige Lächler“ an. Weg von bayerischem Humor. Hin zu einem Protagonisten, der den Leser mal auf Distanz hält, mal ganz nah an sich ran lässt, um ihm einen Blick tief in seine abgrundtief traurige Seele zu gewähren.

Protagonist verbirgt seine Gefühle hinter dem angeborenen Lächeln

Bei der Lektüre von Seibolds neuestem Werk fühlt man sich erinnert an Forest Gump, der Erzählstil in kurzen Sätzen ist prägnant, eindringlich. Wer sich eingelesen hat, taucht ein in das Denken und Fühlen des vom Schicksal nicht verschonten Protagonisten, dem Buben, dem so viel Unrecht widerfährt und der seine wahren Gefühle ein Leben lang hinter einem angeborenen Lächeln versteckt.

Die Idee dazu hatte Seibold, weil er schon immer und sehr regelmäßig darauf angesprochen wird, „immer so grantig“ zu schauen, obwohl er es gar nicht ist. „Das ist einfach mein Gschau, ich kann nicht anders“, erklärt er und lächelt. Aber wie würde sich das andersherum anfühlen? Die Frage hat ihn beschäftigt – und die Idee für den traurigen Lächler war geboren.

Seibold liebt das Komödiantische

Nach den 25 Theaterstücken, die Reinhard Seibold bis zum heutigen Tag geschrieben und auf die Bühne gebracht hat – das meiste davon hat die Menschen in erster Linie zum Lachen, aber oftmals auch zum Nachdenken gebracht – ist er mit diesem Buch nun einem anderen Anspruch gerecht geworden: Menschen zu berühren. Wobei ihm seiner eigenen Einschätzung nach das Komödiantische „irgendwie mehr liegt“, wie er sagt. Ganz konkrete Vorbilder hat er weder als Romanautor noch als Theaterstückeschreiber – wenngleich er persönlich ein großer Fan österreichischer Kabarettisten ist, allen voran Josef Hader.

Dass ihm das Ernste mindestens genauso liegt, das zeigt nun dieser zweite Roman. Auf den Geschmack des Bücherschreibens ist er bei seinem Erstlingswerk „Preßsack und Olive“ gekommen, erzählt er. Denn: „Bei einem Roman bin ich nicht an Raum und Zeit gebunden, muss mich nicht an einem Bühnenbild orientieren – ich kann Ort und Zeit wechseln, zurückblicken.“ Und das tut er auch in „Der traurige Lächler“. Etwa auf die Geschichte der Anfänge des Flughafenbaus. Auf die Absiedelung der Franzheimer, darauf, was das mit den Menschen damals gemacht hat, in welch einem Konflikt die Landwirte sich plötzlich wiedergefunden haben. Und so ist das Buch nicht nur seinen Kindern und Enkelkindern gewidmet, für die er zu Papier bringen wollte, „wie wir aufgewachsen sind“, sondern auch „den Franzheimern, die ihre Heimat für den Münchner Flughafen opfern mussten“. Wie schon beim Freilicht-Musical zur 1200-Jahr-Feier der Gemeinde Haag, „Bockerl fahr zua“, in dem ein Teil der Geschichte des Landkreises eine große Rolle spielt, orientiert sich der Autor also auch in dem neuesten Werk daran, wie es sich damals zugetragen hat.

Ob ein dritter Roman folgt, steht noch in den Sternen

Ob es einen nächsten Roman geben wird, weiß Seibold nicht. „Man soll ja nie nie sagen“, meint er dazu. Aber die „Klinkenputzerei“, bis man einen Verlag gefunden hat, die Vermarktung danach – all das seien Dinge, die ihm so gar nicht liegen. Und da er mit seinen viel umjubelten Theaterstücken durchaus erfolgsverwöhnt ist, weiß er einfach noch nicht, „ob ich mir das noch mal antun will“. Das sei auch der Grund gewesen, wieso er das Musikkabarett mit „Amaivoi“ vor zwei Jahren aufgegeben hat. „Es gibt im Kabarettbereich so viele gute Leute und Gruppen, aber eben nicht so wahnsinnig viele Bühnen.“ Da sei es keine Seltenheit gewesen, 50 Bühnen anzuschreiben und von 48 gar keine Antwort zu bekommen. „Das nervt mich dann“, gesteht er.

Haager Komödienbrettl bringt „Schmankerlküche“ auf die Bühne

Jetzt steht erst einmal wieder ein Theaterstück an: „Schmankerlküche“ kommt auf die Haager Komödienbrettl-Bühne – zusammen mit jenen „engagierten Leuten, mit denen du einfach alles spielen kannst, die hervorragende Arbeit machen und die es immer schaffen, sogar diejenigen mit ihrer Begeisterung anzustecken, die zum ersten mal auf der Bühne stehen“, lobt Seibold „sein“ Komödienbrettl. Und dabei gibt es wieder viel zu lachen – am 31. Dezember sowie am 6., 8., 13. und 15. Januar.

Gut zu wissen

