Haags Chorleiter steht in den Startlöchern

Teilen

Lachen und singen gehören für den Haager Chorleiter Konrad Huber unbedingt zum Leben. © privat

Wenn die Corona-Einschränkungen zurückgenommen werden freut das Konrad Huber aus Haag besonders. Seine musikalische Mission nimmt dann wieder Fahrt auf.

Haag - Beim Kinderkirchenchor St. Laurentius sollen, wenn die Normalität zurückkehrt, die Proben nach zweijähriger Pause wieder aufgenommen werden. Das Freisinger Tagblatt hat sich mit Chorleiter Konrad Huber über das Singen, die Einschränkungen in den vergangenen Jahren und die kreativen Ideen, die die Chorproben für die Kinder in Haag so besonders machen, unterhalten.

Herr Huber, was war denn in den zurückliegenden zwei Jahren im Chor möglich?

Wir sind fast komplett zurückgefahren. Weil sich der Kinderchor St. Laurentius in der Trägerschaft der Pfarrgemeinde befindet, mussten ja die strengen Einschränkungen eingehalten werden, die das Ordinariat zur Eindämmung der Pandemie vorgeschrieben hatte.

Was heiß „fast“?

Nun ja, im Herbst 2020 haben wir versucht, eine Kinder-Krippen-Feier in der Stockschützenhalle am Sportplatz vorzubereiten. Da hätte genügend Abstand eingehalten werden können. Aber die Umsetzung war dann zu kompliziert. Wir hätten für die Veranstaltung den Boden komplett mit Platten abdecken müssen, um keine Schäden auf der Sportbahn zu hinterlassen.

Gab es denn überhaupt einmal eine Probe?

Ja, der Wirt bei uns im Dorf in Mittermarchenbach hat uns einmal seinen Saal angeboten. Aber um die geforderten Abstände einzuhalten – damals waren die Vorgaben zwei Meter – haben nur etwa die Hälfte der Kinder Platz gehabt. Das war keine Alternative.

Wo probt der Kinderchor St. Laurentius normalerweise?

Einmal die Woche in der Aula der Grundschule. Und für dieses Angebot sind wir sehr dankbar. Allerdings hat die Pandemie auch in der Schule alles verändert. Die Aula wurde als zusätzliches Klassenzimmer gebraucht.

Singen ist ja wichtig für die Entwicklung von Körper und Geist. Konnten Sie das bei den Kindern im Chor beobachten?

Oh ja, sehr sogar. Es ist wichtig für die Neuronen-Verbindungen im Gehirn. Ich habe erlebt, dass wenn Kinder bei uns bereits im Kindergartenalter angefangen haben, diese später in der Schule sehr viel besser Gedichte auswendig lernen konnten.

Wie kann man denn den Kindern Lampenfieber vor Auftritten nehmen?

Wir haben eine ganz spezielle Lampenfieberbremse. Wenn wir bei Geburtstagsfesten von Familienangehörigen der Kinder ein Ständchen geben, dann ist Applaus garantiert. Besonders bei Oma und Opa, da wird immer applaudiert, auch wenn einmal etwas daneben gegangen ist.

Wann und wie wurde der Kinderchor St. Laurentius gegründet?

Auslöser war der fünfte Geburtstag von meiner Tochter. Da waren natürlich viele Kinder eingeladen und spontan haben wir miteinander gesungen. Da dachte ich: Das klingt ja gar nicht schlecht. Es war im August 2002. Von da an haben wir uns dann einmal die Woche in der Aula der Schule getroffen zum Singen. An Weihnachten 2002 waren wir schon so weit, dass wir in der Kirche drei Stückerl vortragen konnten.

Das Singspiel „Das Herz des Adlers“, das der Kinderchor im Januar 2020, kurz vor Ausbruch der Pandemie, noch auf die Bühne der Schulaula bringen konnte, hat Groß und Klein begeistert.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Da hatten wir großes Glück! Seit Herbst 2019 haben wir darauf hingearbeitet. Damals war ja Corona noch kein Thema. Und das Üben hatte sich gelohnt. Alle drei Aufführungen waren große Erfolge.

Der Haager „U18“-Faschingsball wird traditionell vom Kinderchor mitgestaltet. . .

Ja, das ist normalerweise ein fester Termin im Jahresablauf. Wir sind für Spiele, Animation und die Tombola zuständig. Die „Einnahmen“ verwenden wir dann für ein zweitägiges Chorwochenende. Da gibt es immer ein interessantes Programm, bei dem auch musikalische Weiterbildung ganz groß geschrieben wird. Natürlich ist das alles in den letzten Jahren ausgefallen.

Sie leiten den Chor seit 20 Jahren ehrenamtlich. Macht das immer noch Spaß?

Ja, es ist wunderschön, wenn man beobachten kann, wie sich die Kinder entwickeln. Man ist ja in gewisser Weise vertraut mit ihnen, kennt ihre Stärken und Schwächen. Man arbeitet schließlich jahrelang mit den gleichen Kindern zusammen. Das ist nicht so, wie beim Fußball, wenn die jungen Spieler, je nachdem wie alt sie sind, in die nächst höhere Jugend aufsteigen. Im Kinderchor können sie singen bis zum Stimmbruch. Und der erfolgt ja manchmal erst ab 14 Jahren. Ich freue mich immer über den schönen Klang, wenn wir zusammen singen. Das ist ein super Gefühl. Und letztendlich schließt man die Kinder ja irgendwie ins Herz, wenn man sie über so viele Jahre begleitet.

Wie kamen Sie selbst zum Singen?

Als Kind habe ich einmal eine CD mit Gospelmusik besessen. Da habe ich immer davon geträumt, auch einmal bei so etwas mitmachen zu dürfen. Ich hatte Glück: Ich durfte ans Gymnasium nach Moosburg gehen und die Musiklehrer dort waren sehr findig, mit uns Schülern musikalische Aufführungen einzustudieren. Später habe ich Fortbildungen beim Sängerkreis Freising/Hallertau gemacht, oder Wochenendschulungen, unter anderem beim früheren Domkapellmeister Wolfgang Kiechle.

Wie geht es weiter?

Ich hoffe, dass wir die Proben schon in der Fastenzeit wieder aufnehmen können. Vielleicht sogar an Ostern in der Kirche ein paar Lieder singen dürfen. Auch wenn wir dann vielleicht eher ein Jugendchor sind (lacht). Zwei Jahre sind ja eine lange Zeit in der Entwicklung bei Kindern. Bitte schreiben Sie: „Alle sollen sich bereit halten, wenn es wieder los geht.“

Maria Martin

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.