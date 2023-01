Haags Kinder auf den Spuren des Franz von Assisi

Die Lebensgeschichte des Francesco Bernadone zeichnen Haager Kinder in einem Musical nach. Premiere ist am Samstag, 28. Januar. © Martin

Den Lebensweg des Franz von Assisi zeichnen gerade Kinder aus Haag in einem Musical nach. Schon die Generalprobe war vielversprechend.

Haag – In das Italien des Hochmittelalters entführt das neue Musical des Kinder- und Jugendchors St. Laurentius in Haag. „Franziskus“ heißt es und wird seit vielen Wochen mit ganz viel Eifer einstudiert. Bei der ersten Generalprobe am Mittwoch durfte das FT mit dabei sein. Die Szenen aus dem Leben des Heiligen Franz von Assisi faszinierten. „Franz von Assisi, ein reicher junger Mann. Vor vielen hundert Jahren, fing die Geschichte an.“ Mit diesen Worten beginnt das Kindermusical für Chor, Soli und Klavier von Andreas Hantke. Auf der Bühne in der Aula der Haager Grundschule erzählen die mitwirkenden Kinder im Alter zwischen sechs und 13 Jahren singend vom Gottvertrauen und den Herausforderungen, denen sich der Heilige und Ordensbegründer stellte, nachdem er sich von seinem früheren Leben im Reichtum und Überfluss getrennt hatte.

Chorleiter Konrad Huber jun. freut sich, dass er nach mehr als zwei Jahren Corona-Pause die Kinder wieder für ein solches Projekt begeistern konnte. „Das ist eine lange Zeit, in der wir nicht auftreten durften“, betont der Untermarchenbacher. „Die Kinder konnten während der Pandemie ja nur gelegentlich bei Gottesdiensten singen. Und das habe sie in ihrer Motivation schon arg eingeschränkt. In seine Notensammlung im Arbeitszimmer seines Hauses habe er deshalb vor einiger Zeit gegriffen. „Ganz aus dem Bauch heraus“, wie Huber betont. Damit wollte er eine Entscheidung herbei führen. „Wird das Musical von den Kindern angenommen, dann geht es weiter.“ Das habe er bei der spontanen Aktion gedacht, erzählt der Chorleiter und lacht.

Glaubhaft nachgespielt

Die Kinder seien sofort begeistert bei der Sache gewesen. Das Musical erzählt, wie aus Francesco Bernadone, einem reichen Kaufmannssohn aus der mittelitalienischen Stadt Assisi, der gerne mit seinen Freunden feiert, Franz von Assisi wird. Dieser folgt Jesus nach, engagiert sich für Arme und will halb zerfallene Gotteshäuser wieder aufbauen.

Dass der Heilige vor allem einen guten Draht zu den Tieren hatte, zu Vögeln und auch zu Wölfen, das spielen die Kinder in den insgesamt vier Szenen glaubhaft nach. Das sei übrigens die schönste Szene, als Franziskus dem bösen Wolf gegenüber stehe, ganz ohne Angst, erklärte eine der jungen Sängerinnen auf Nachfrage. Außerdem mache Singen „einfach Spaß“. Soviel zur Begeisterung der Kinder.

Der „Sonnengesang“, das abschließende Lied des Musicals, habe es ihm besonders angetan, gesteht ein anderer Mitwirkender. Für die Töne am Klavier konnte Huber die Musiklehrerin Doris Braun gewinnen, für das Bühnenbild und die Technik die Familien Daumoser und Karl. Um die Kostüme kümmere sich die Familie Kroboth, lobt der Chorleiter. Und: Ganz großer Dank gebühre auch der Familie Thieg aus Haag. „Sie kümmert sich um alles, was gerade anfällt.“ Bis zur Premiere am Samstag, 28. Januar, werden die Kinder noch öfter zusammenkommen. Weitere „Generalproben“ würden noch stattfinden, sagt Huber und lacht.

Maria Martin

Gut zu wissen Premiere des Kindermusicals „Franziskus“, Samstag, 28. Januar, 17 Uhr. Weitere Aufführungen: Sonntag, 29. Januar, 14 Uhr (Seniorenvorstellung) und 16.30 Uhr, jeweils in der Aula der Grundschule Haag. Einlass immer eine halbe Stunde vor Beginn.

