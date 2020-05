Hallbergmoos: Eine pfundige Idee in boarisch weiß-blau

Hallbergmoos: Ortsansässiges Unternehmer-Trio lässt 5000 Hoiberg-hoit-zam-Masken fertigen - und schenkt sie der Gemeinde

Hallbergmoos– Die Maskenpflicht, die in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens gilt, hat Christian Schirsch, Alexander Waldhier und Wolfgang Eberhart auf eine pfundige Idee gebracht: Sie ließen 5000 Masken herstellen und schenken sie nun der Gemeinde und ihren Bürger. „Hoiberg hoit zam“ ist darauf Blau auf Weiß zu lesen.

Die drei Männer sind ortsansässige Unternehmer, beste Freunde und immer für eine gewitzte Idee gut. Über einer Chatgruppe tauschen sie sich in diesen Tagen – in denen man sich eben nicht zu einem gemütlichen Feierabend-Bier treffen kann – regelmäßig aus. Beim „Online-Dating“ der Herrenrunde, wie Schirsch scherzt, kam das Trio auf einen Gedanken: Die Masken sind überall gefragt, aber schwer und oftmals teuer zu bekommen.

„Das kann man ändern“, sagten sie sich und legten los: Sie entwarfen das Design und ließen über Schirschs Betrieb 5000 „Hoiberg-hoit-zam“-Masken produzieren: Zweilagig, sommerlich leicht, bei 60 Grad waschbar und in Öko-Tex-100-Qualität.

+ Der Gedanke dahinter: „Wir wollen den Bürgern, die uns Geschäftsleute in dieser Zeit so unterstützen, etwas zurückgeben“, unterstreicht Alexander Waldhier, Geschäftsführer des gleichnamigen Fachbetriebs für Fliesen, Natursteine und Parkett. Damit alle etwas davon haben, ergänzt Versicherungsprofi Wolfgang Eberhart (Imvest Gmbh), habe man sich dazu entschlossen, die Masken der Gemeinde zu spenden. „Wir wollten das schon früher machen, aber die erste Lieferung hing neun Tage in Shanghai beim Zoll fest“, berichtet Schirsch.

Die ersten 800 „Goscherl-Bedeckungen“ sind nun eingetroffen und wurden umgehend an Bürgermeister Harald Reents und Geschäftsleiterin Julia Hollmer übergeben. „Eine tolle Aktion! Hoiberg hoit zam: Man kann’s nicht besser sagen“, zeigte sich der Rathauschef begeistert. Die Gemeinde will die Masken schnell an die Haushalte ausliefern. Und 400 Exemplare erhält die Grund- und Mittelschule.

Gut zu wissen:

Das Unternehmer-Trio packt noch einmal an: So wird es selbst am kommenden Samstag, 16. Mai, zur Verteilung ausrücken. Die Ausgabe der „Hoiberg-hoit-zam“-Masken erfolgt um 13 Uhr am Rathausplatz, um 13.30 Uhr vor dem Alten Rathaus und um 14 Uhr vor dem Neuwirt in Goldach.

Eva Oestereich